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Yaşam

İkisi de aynı gün doğdu

Endonezya’da 8 kilo 700 gram ağırlığında bir bebek dünyaya geldi.

23 Eylül 2009 03:00

Endonezya’da 8 kilo 700 gram ağırlığında bir bebek dünyaya geldi.

Doğumu yaptıran doktorlardan Binsar Sitanggang, henüz adı koyulmayan bebeğin Kisaran hastanesinde önceki gün sezaryenle dünyaya geldiğini, doğumun bebeğin kilosu nedeniyle son derece zor olduğunu belirtti. Boyu 62 santimetre olan bebeğin durumunun iyi olduğunu söyleyen doktor, “Gerçekten olağanüstü bir bebek. Diğer bebeklerden çok daha güçlü bir sesle bağırıyor ve sürekli aç” dedi.

Doktor, bebeğin annesi Ani’nin (41) hamileyken doktora gitmediğini belirterek, annenin şeker hastası olması nedeniyle bebeğinin çok kilolu dünyaya gelmiş olabileceğini ifade etti.

Bu bebeğin, 235 milyon nüfuslu ülkenin en şişman bebeği olduğu tahmin ediliyor. Önceki “en şişman bebek” 2007’de dünyaya gelmişti. Bu bebek 6 kilo 900 gram ağırlığındaydı.

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