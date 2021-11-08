İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı kuruldu

T24 Haber Merkezi

CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı başkanlığında, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken Türkiye’nin tüm ekonomik, sosyal adalet, hukuki sorunlarını yeni bir düzlemde tartışmak ve e ikinci yüzyıla yakışır çağdaş çözümler bulmak amacıyla İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV) Kuruldu.

Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri, siyasetçileri ve gazetecilerinin yer aldığı Vakıf, tüm toplumsal kesimler ve farklı görüşlere ev sahipliği yapacak, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yaşamını etkileyen kutuplaşma, ayrışma ve çatışma eksenleriyle ilgili çalışmalar yapacak. Vakıf, yeni araştırmalar, toplantılar ve açıklayıcı raporlarla Türkiye’de toplumsal huzurun ve istikrarın sağlanmasına destek vermeyi hedefleyecek.

Siyaset üstü bir yaklaşımla çalışacaklarını söyleyen Sarı, “Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için bir referans noktası oluşturmak kritik önemdedir. Yeni bir düşünce kuruluşu olarak ‘İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı’ bu ihtiyacı karşılama yönündeki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yola çıkmıştır” diye konuştu.

6 temel alanda çalışılacak

İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV) Başkanı Müslim Sarı, Dünya çapında meydana gelen büyük dönüşümlerin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına damgasını vuracağına dikkat çekerken, Türkiye’nin önünde duran en önemli sınavın, bu topyekun değişim sürecinde kendisi için en uygun ve yeni yüzyılın gelişmeleri ve koşulları ile uyumlu bir toplum modelini hayata geçirilebilmesi olduğunu vurguladı.

Müslim Sarı, “Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yaşamını yönlendiren ve etkileyen bütün büyük sorunlarına ‘Yüzyıl sonra yeniden aynı ruhla’ bakmak ve büyük bir uzlaşı oluşturarak bu sorunları çözme iradesi göstermek Vakfın ana çerçevesidir” dedi. Sarı, Vakfın altı temel alanda faaliyet göstereceğini açıkladı. Bu alanlar, Ekonomik ve Sosyal Politikalar, Dış Politika ve Güvenlik, Yeni Hukuk Düzeni, Demokratikleşme ve Toplumsal Barış, Eğitim ve Bilim-Teknoloji Politikaları, Küresel Isınma ve Kuraklık olacak.

Vakfın, ilk faaliyet alanı ise “Göç” konusu. Vakıf, Aralık ayında büyük bir göç konferansı ile çalışmalarının startını verecek.