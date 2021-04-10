İkinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Leeds United, Manchester City'yi deplasmanda yıktı

Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City sahasında Leeds United'a 2-1 kaybetti. Konuk ekipte Liam Cooper 45+1'de kırmızı kart gördü.
Manchester City, 45 dakika 10 kişi oynayan Leeds United'a sahasında 2-1 yenildi.
Patrick Bamford'ın ceza sahasına gönderdiği topu Stuart Dallas bekletmeden sol alt köşeye gönderdi, top direkten sekerek kaleye girdi. Konuk ekip 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra rakibine sert müdahelede bulunan Liam Cooper, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
Manchester City 76'da Ferran Torres'in golüyle beraberliği sağladı. Maçın bitimine 2 dakika kala Stuart Dallas yeniden sahneye çıkaran takımını galibiyete taşıyan gole imzasını attı. Manchester City 74 puanda kaldı. Leeds United ise puanını 45 yaptı.