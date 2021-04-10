T24 LogoT24 Logo
Spor

İkinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Leeds United, Manchester City'yi deplasmanda yıktı

10 Nisan 2021 16:38

Premier Lig'in 32. haftasında Manchester City sahasında Leeds United'a 2-1 kaybetti. Konuk ekipte Liam Cooper 45+1'de kırmızı kart gördü.

Manchester City, 45 dakika 10 kişi oynayan Leeds United'a sahasında 2-1 yenildi.

Patrick Bamford'ın ceza sahasına gönderdiği topu Stuart Dallas bekletmeden sol alt köşeye gönderdi, top direkten sekerek kaleye girdi. Konuk ekip 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra rakibine sert müdahelede bulunan Liam Cooper, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Manchester City 76'da Ferran Torres'in golüyle beraberliği sağladı. Maçın bitimine 2 dakika kala Stuart Dallas yeniden sahneye çıkaran takımını galibiyete taşıyan gole imzasını attı. Manchester City 74 puanda kaldı. Leeds United ise puanını 45 yaptı.

leeds unitedpremier ligmanchester city10 kişideplasmandagalibiyetcooper
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24