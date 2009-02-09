İkinci yarı yıl için ders zili çaldı

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı başladı.



İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 15 milyon öğrenci ile 600 bine yakın öğretmen, 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından bugün dersbaşı yaptı.



Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi sınavlar nedeniyle öğrenciler için yoğun geçecek. Seviye Belirleme Sınavı, ilköğretim 6. sınıflar için 13 Haziran, 7. sınıflar için 7 Haziran ve 8. sınıflar için ise 6 Haziran tarihlerinde yapılacak.



İlköğretim 5. sınıf ile liselerin 9, 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilerin katıldığı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (DPY) 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. İlköğretim 8. sınıf için DPY sınavı 6 Haziran, ilköğretim 7. sınıf için 7 Haziran, ilköğretim 6. sınıf için ise 13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.



Üniversiteye giriş sınavı ÖSS, 14 Haziran tarihinde yapılacak.



2008-2009 eğitim-öğretim yılı 12 Haziran’da sona erecek. Okullar gelecek eğitim-öğretim yılında önceki yıllara göre daha geç açılacak.



2009-2010 eğitim öğretim yılı 24 Eylül’de başlayacak.



