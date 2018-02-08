İkinci Ulusal Bilim Kampı Başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü\'nün desteğiyle düzenlenen Ulusal Bilim Kampı\'nın ikincisi bu yıl Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi\'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Üniversitenin Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesi\'nde düzenlenecek kampın ilk bölümü 12-14 Şubat tarihlerinde yapılacak. Ulusal Bilim Kampı\'nın 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleşecek açılış törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anadolu Yakası ilçe kaymakamları ve Milli Eğitim müdürlerinin katılması bekleniyor.

Açılış töreninin ardından katılımcılara “STEM” semineri verilecek. Seminerin ardından öğrencilere üç gün boyunca üniversitenin akademisyenleri tarafından “Endüstri 4.0, Farmakoloji, Akıllı Şehir Planlaması, Temiz ve Yenilenebilir Enerji” konularında bilgi verecek. Kampta her okul bilgi verilen konulardan birini seçecek. Öğrencileri çağın gerektirdiği şekilde yetiştirmeye katkı sağlamayı amaçlayan Bilim Kampı, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırmanın yanı sıra, öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmeyi de hedefliyor.

Bilim Kampı çalışmalarının ilk bölümün ardından katılımcıların hazırlayacağı projeler, üniversitede oluşturulacak kurul tarafından değerlendirilecek. 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde her bir kategoride ilk üç dereceye giren projeler Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü yerleşkesi içinde yer alan Marma Otel İstanbul’da sergilenecek ve ardından da düzenlenecek törenle öğrencilere ödülleri verilecek.

(FOTOĞRAF)