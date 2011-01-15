-İKİNCİ TURDA DA EN ÇOK OYU ZEYBEK ALDI ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Demokrat Parti'nin (DP) 10. Olağan Büyük Kongresi'ndeki genel başkanlık seçiminin ikinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Atatürk Spor Salonu'nda devam eden kongrede, genel başkanlık seçiminin ikinci turunda bin 325 delegeden 700'ü oy kullandı. Oylardan 693'ü geçerli, 7'si ise geçersiz olarak değerlendirildi. Üç adayın katıldığı ikinci tur oylamada hiçbir aday ikinci turda da seçilmek için yeterli sayı olan 663 oyu bulamadı. Bu turda adaylardan Namık Kemal Zeybek 624, Rıfat Serdaroğlu 66, Adnan Dağıstanlı ise 3 oy aldı. Genel başkanlık seçimi için yapılacak üçüncü tur oylamada, en çok oyu alan aday genel başkanlığa seçilecek.