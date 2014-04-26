T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İkinci tura gidiliyor

Afganistan'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu Abdullah Abdullah ile Eşref Gani aldı. Seçim Komisyonu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimde bu iki adayın yarışacağını açıkladı.

26 Nisan 2014 21:20


Afganistan'da Bağımsız Seçim Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Devlet Başkanlığı seçimlerinde şimdi Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin rakibi Abdullah Abdullah oyların yüzde 44.9'unu, eski Maliye Bakanı Eşref Gani ise yüzde 31.5'unu aldı.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Yusuf Nuristani bu sonuçlara göre ülkede 2. tur seçimlerin 28 Mayıs'ta yapılmasının planlandığını ve büyük olasılıkla Abdullah Abdullah ile Eşref Gani'nin yarışacağını açıkladı. Ancak Nuristani bu tarihten önce yolsuzluk iddialarıyla ilgili şikayetlerin de inceleneceğini belirtti.

5 Nisan'da yapılan seçimlerde Devlet Başkanlığı için toplam 8 aday yarışmıştı. 2001 yılından beri Devlet Başkanlığı görevini yürüten Hamid Karzai yasalar gereği tekrar aday olamıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AfganistanAbdullah AbdullahEşref GaniKomisyonuMayısBağımsız Seçim KomisyonuDevlet BaşkanlığıDevlet Başkanı Hamid KarzaiMaliye Bakanı Eşref GaniSeçim Komisyonu Başkanı Yusuf NuristaniNuristaniNisanHamid Karzai

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24