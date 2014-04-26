İkinci tura gidiliyor



Afganistan'da Bağımsız Seçim Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre Devlet Başkanlığı seçimlerinde şimdi Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin rakibi Abdullah Abdullah oyların yüzde 44.9'unu, eski Maliye Bakanı Eşref Gani ise yüzde 31.5'unu aldı.

Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Yusuf Nuristani bu sonuçlara göre ülkede 2. tur seçimlerin 28 Mayıs'ta yapılmasının planlandığını ve büyük olasılıkla Abdullah Abdullah ile Eşref Gani'nin yarışacağını açıkladı. Ancak Nuristani bu tarihten önce yolsuzluk iddialarıyla ilgili şikayetlerin de inceleneceğini belirtti.

5 Nisan'da yapılan seçimlerde Devlet Başkanlığı için toplam 8 aday yarışmıştı. 2001 yılından beri Devlet Başkanlığı görevini yürüten Hamid Karzai yasalar gereği tekrar aday olamıyor.