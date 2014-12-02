İkinci Peşmerge grubu Şanlıurfa'dan Suruç'a hareket etti

Suriye'nin Kobanê kentinde IŞİD ile çatışan YPG'ye destek olarak Erbil'den gönderilen 150 kişilik ikinci Peşmerge grubunu taşıyan uçak, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indi.



DHA'nın haberine göre, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından Kobanê'de IŞID ile çatışan YPG'ye destek olarak Erbil'den gönderilen 150 kişilik ikinci Peşmerge grubunu taşan uçak, saat 18.15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indi.



Uçaktan inen Peşmergeler, otobüslere binerek polislerin güvenlik önlemleri arasında Kobanê'ye geçmek üzere sınır hattındaki Suruç'a hareket etti.