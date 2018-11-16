İkinci 'Osman Kavala' operasyonu, 'Gezi Parkı eylemleri' suçlamasıyla çok sayıda gözaltı var

T24 Haber Merkezi

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 4 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da yapılan operasyonda, Anadolu Kültür A.Ş yöneticisi, danışmanı ve ilgilisi olan, akademisyenlerin de aralarında bulunduğu, 13 isim gözaltına alındı. 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan isimlerin 'Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde hareket ettiğini' öne sürerek Kavala’nın Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettiğinin ileri sürdü.

Betül Tanbay kimdir?

Sabah saatlerinde Anadolu Kültür'e yönelik yapılan operasyonda Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Turgut Tarhanlı gözaltına alındı. Tarhanlı'nın avukatı Aslı Kazan, Twitter'dan paylaştığı mesajlarda Tarhanlı hakkında 3 günlük gözaltı kararı olduğunu söyledi.

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Elde edilen bilgilere göre, gözaltına alınan isimler arasında Anadolu Kültür'ün yönetim kurulu başkanvekili Yiğit Ekmekçi, yönetim kurulu üyesi Ali Hakan Altınay da var. Anadolu Kültür'ün genel koordinatörü Asena Günal, danışmanları Çiğdem Mater ve Meltem Aslan, Bora Sarı, Ayşegül Güzel, Filiz Telek de operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında.

Gözaltına alınanlardan Çiğdem Mater'in film çekimi için gittiği Kaş'ta kaldığı otelden alındığı, Kaş'ta karakolda tutulduğu, akşam saatlerinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer isimler şöyle:

Hande Özhabeş - Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü

- Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Yiğit Aksakoğlu- Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma birimi çalışanı

Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma birimi çalışanı Yusuf Cıvır - Mi Minör oyunun yöneticilerinden

Gözaltına alınan isimlerin neyle suçlandığı bilinmiyor. Ancak isimlerin ortak noktası Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür Derneği üye ve yöneticileri olması.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyona dair şu açıklamayı yaptı:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli şirketin sahibi Mehmet Osman Kavala isimli şahsın 27.05.2013 tarihinde başlayan Gezi Parkı Olaylarını Türkiye geneline yaymak ve yurt genelinde kaos ve kargaşa ortamı meydana getirmek ve bu şekilde Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeyi amaçladığı, Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş. isimli vakıf ve şirketi kullanarak olayları finanse ve organize ettiği tespit edilmiştir.

* Mehmet Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içerisinde şüphelilerin;

- Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ’ye ait DEPO isimli yerde toplantılar düzenledikleri,

- Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (Duran Adam, Piyano Çalan Adam, Kırmızılı Kadın vs.),

- Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşanması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasının amaçladıkları,

- Mehmet Osman Kavala’nın Avrupa’da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye’ye ithalinin durdurularak, yasaklanması için çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.

İddianamesiz tutuklu 1 yıl

Türkiye’de uzun yıllardır sürdürdüğü sivil toplum girişimleri ile tanınan iş adamı Osman Kavala, 18 Ekim’de cezaevinde bir yılını doldurdu. O günden bu güne geçen süre içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından henüz bir iddianame hazırlanmazken, Kavala’nın avukatları tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurular da şimdilik yanıtsız kalmış durumda.

Türk-Polonya ve Türk-Yunan İş Konseyleri, Güneydoğu Avrupa Demokrasi Merkezi, TESEV, Açık Toplum Enstitüsü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Tarih Vakfı ve Diyarbakır Kültürevi gibi kuruluşların yönetiminde yer alan, son dönemde ise kurucusu olduğu Anadolu Kültür adlı girişimin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Osman Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Kavala, “Gezi eylemlerinin yöneticisi olmak” ve “15 Temmuz darbe girişimine katılmak” suçlamalarıyla 1 Kasım’da tutuklanmıştı.