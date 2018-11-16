Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda birçok akademisyen gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler araında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Betül Tanbay da var.

Betül Tanbay kimdir?

Gezi Parkı eylemleri sırasında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ile görüşen heyetin içinde de yer alan Betül Tanbay, Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Tanbay, ünlü matematikçi Cahit Arf tarafından 1948 yılında kurulan Türk Matematik Derneği’nin 62 yıl sonra seçilen ilk kadın başkanı olmuştu. Tanbay, Avrupa Matematik Derneği (EMS) Yönetim Kurulu'na da seçilmişti.