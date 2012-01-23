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Dünya

İkinci önerge de reddedildi PARİS (A.A)

23 Ocak 2012 23:24

-İkinci önerge de reddedildi PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören ikinci değişiklik önergesini de reddetti. Genel kuruldaki ikinci değişiklik önergesi için 81 senatör ''evet'', 171 senatör ''hayır'' oyu verdi. Kanunlar komisyonunu sunduğu ilk değişiklik önergesinin oylamasında 86 senatör ''evet'', 166  senatör ''hayır'' demişti. Genel kurul, senatör Jacques Mezard tarafından sunulan, yasa teklifinin komisyona gönderilmesini talep eden önergeyi şimdi tartışmaya başladı. İlk iki önergenin açık farkla reddedilmesi, yasa teklifinin kabul edilme olasılığını artırıyor. Değişiklik önergeleri tartışmasında önergeyi sunan, karşı çıkan ve hükümet temsilcisi söz alıp konuşma yapıyor. İlk iki değişiklik önerisinin reddedilmesinden sonra Senato önünde bekleyen Ermeni diasporası, önerilerin reddedilmesini memnuniyetle karşıladı.   Senato binası önünde bekleyen Ermenilerin Fransız milli marşını okudukları ve Fransa lehine slogan attıkları görüldü.

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