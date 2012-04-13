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Politika

İkinci nükleer santral için üç ihtimal

Türkiye'ye kurulacak ikinci nükleer santralle ilgili görüşmeler sürüyor...

13 Nisan 2012 13:25

 

Enerji Bakanı Yıldız, kurulacak ikinci nükleer santral çalışmalarını Japonya, Güney Kore ve Çin ile yürüteceklerini, uygun olanı tercih edeceklerini söyledi.
 
Çin ziyareti sonrası gazetecilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Çin gezisi umduğumdan daha verimli geçti. Tek ülkeyle yürüttüğümüz yeni nükleer güç santrali çalışmalarını Japonya, Güney Kore ve Çin ile yürüteceğiz. Hangisi ülkemizin menfaatlerine uygunsa o tercih edilecek'' dedi.
 
Yıldız, ''Çin ile nükleer güç santrali konusunda anlaşmamız durumunda, nükleer güç santrali Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve AB'nin belirlediği standartlarda olacak. Rusya ile de anlaşmamız bu şekilde'' diye konuştu.
 
Mersin Akkuyu'ya inşa edilecek ilk nükleer santrali Rusya yapacak.

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