İkinci milyoner özel timci

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye olan 25 milyon TL’yi paylaşan çeyrek bilet sahibinin KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da yaşayan B.G. ve F.G. çifti olduğu ortaya çıktı.



Trabzon doğumlu B.G. (35), KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel timde görevli. Eşi F.G. ise bir ortaokulda İngilizce öğretmenliği yapıyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan B.G., “Dört tane çeyrek bilet aldık ve bir tanesine büyük ikramiye vurdu, diğerleriyse amorti kazandı” dedi. Büyük ikramiyeyi kazandığını alışveriş yaparken gazeteden öğrendiğini söyleyen G., ancak buna rağmen alışverişine sakin şekilde devam ettiğini belirtti. Hayallerinde yeni ev olduğunu belirten talihli G., eşine de bir SLK Mercedes almak istediğini söyledi. G., işine devam etmeyeceğini belirtti.