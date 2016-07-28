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Dünya
Deutsche Welle

İkinci kilise saldırganının kimliği açıklandı

Fransız savcılığı, kilise basan ikinci saldırganın kimliğini açıkladı. İkinci saldırganın da daha önce Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalıştığı belirtildi.

28 Temmuz 2016 15:17


Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Etienne-du-Rouvray kasabasında bir Katolik kilisesini basarak rahibi öldüren saldırganlardan ikincisinin de kimliği belirlendi. Savcılık saldırganın Abdel Malik Nabil Petitjean olduğunu açıkladı. Yetkili mercilerden alınan bilgiye göre, Fransız istihbarat servisi 29 Haziran'da 19 yaşındaki saldırganı ‘radikal İslamcı' tanımlamasıyla şüpheliler arasına almıştı.

Petitjean'ın Fransız yetkililer tarafından takip edilmesine, Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmeye çalışmasının saptanması neden olmuştu. Devlet güvenliği kartoteksine kayıtlı radikal unsurlar otomatikman güvenlik makamlarınca daimi gözetlemeye alınmıyor. Şüpheliler, telefonlarının dinlenmesi gibi yöntemlerle rastgele denetleniyor.

Savcılık, saldırının arka planını ortaya çıkarabilmek içinPetitjean'ın üç yakınının gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan üç kişinin saldırıyla bağlantılı olduklarına dair henüz hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Petitjean'ın daha önce hiçbir suçla alakalı gözaltına alınmadığı, polis kayıtlarında herhangi bir parmak izi ve DNA örneği bulunmadığı için de kimliğinin teşhis edilmesinin zor olduğu belirtildi.

Mart ayında tahliye edilmişti

Diğer saldırgan Adel Kermiche'nin de bir kez Almanya'da bir kez de Türkiye'de durdurulduğu açıklanmıştı. İki kez Suriye'ye gitmeye çalışan Kermiche hakkında terör şüphesiyle soruşturma yürütülmekteydi. Kermiche Mart ayında nezaretten çıkmış ve elektronik kelepçeyle ev hapsine alınmıştı.

Petitjean Salı günü Adel Kermiche adlı saldırganla birlikte Fransa'nın kuzeybatı kenti Rouen yakınlarındaki Katolik kilisesini ayin yapıldığı sırada basmıştı. Saldırganlar 86 yaşındaki rahibi boğazını kesmek suretiyle öldürmüş, bir kişiyi de ağır şekilde yaralamışlardı. Saldırganlar polis tarafından öldürülmüştü. Saldırının sorumluluğunu cihatçı IŞİD örgütü üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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