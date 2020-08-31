İkinci kez üniversiteyi kazanan SMA hastası İslam Olkun'dan erişilebilir sosyal hayat çağrısı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümününü kazanan İslam Olkun’u ziyaret etti. Çakırözer, İslam Olkun’un SMA hastalarının özel tekerlekli sandalyesi ile derslere katılabilmesi için gerekli altyapının Eğitim Fakültesi’nde hazırlanması için ESOGÜ Rektörlüğüne çağrıda bulundu. İslam Olkun da kamu ve özel kuruluşlara çağrıda bulunarak, engellileri için daha erişilebilir bir sosyal hayat yaratılmasını istedi.

Doğuştan beri SMA TIP2 hastası olan ve tekerlekli sandalye yaşamını sürdüren İslam Olkun, ilk öğretiminin ardından liseyi açıktan tamamladı. Açıköğretim Fakültesi’nin 4 yıllık Kamu Yönetimi bölümünü önümüzdeki hafta bitirmeye hazırlanan İslam, bu yıl bir başka başarıya daha imza attı. 24 yaşındaki İslam Olkun bu yıl girdiği üniversite sınavında ilk 40 bine girerek, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İslam Olkun ve ailesini evlerinde ziyaret ederek tebrik etti. Çakırözer, İslam Olkun’un azim ve başarısının herkese örnek olduğunu belirterek, “Sevgili İslam’ın okuma azmi ve kararlılığı müthiş. Lisede engellilere uygun alt yapı olmadığı açık liseyi bitirdi, Daha sonra Açıköğretim Fakültesi’nde Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Bu yıl bitiriyor. Şimdi de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde örgün eğitimde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazandı. Kendisini tebrik ediyorum. İslam bu başarısıyla azmin, kararlılığın önünde hiçbir engelin bulunamayacağını hepimize gösterdi. Başarısıyla hem bizlere gurur verdi, hem de yüzbinlerce yurttaşımıza aynı şekilde umut oldu, örnek oldu. İslam’a heyecanla başlayacağı üniversitesinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

"Daha erişilebilir bir sosyal hayat"

İslam Olkun da yaptığı açıklamada kendisinin tüm gün SMA hastaları için özel tasarlanan bir tekerlekli sandalyede oturması gerektiğine işaret ederek, “Kazandığım bölüme gidip baktım. Eğitim Fakültesi engellilerin erişimine uygun değil. Daha önce hiç tekerlekli sandalyeli öğrencileri olmamış. Şimdi ya bir asansör yapılması ya da alt yapının benim geliş gidişime uygun hale getirilmesi gerekli. Bu vesile ile hem kamu hem de özel kuruluşlara seslenmek istiyorum. Daha erişilebilir bir toplum, daha erişilebilir bir sosyal hayat yarattığımızda, engellilerin hayata katılımı kolay olacaktır. Lütfen hayatın her alanına engellilerin erişimini kolaylaştıralım” dedi.

Asansör sıkıntısını üniversite yönetimine ilett

Milletvekili Çakırözer de İslam Olkun’un kazandığı bölüme rahat bir biçimde erişiminin sağlanması için üniversite yönetimi ile iletişime geçti. Çakırözer, “Rektörlük ile görüştüm. İslam bu kadar büyük engelleri kendi azmiyle aştıysa, şimdi onun okuluna huzur içinde gidip gelebilmesi için önündeki tüm engellerin kaldırılması lazım. Bu konuda ESOGÜ’nün her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum” dedi.