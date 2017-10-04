İkinci kez kaçırıldığını iddia ettiği kızından 2.5 aydır haber alamıyor

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da 15 yaşındaki kızı S.T.’nin sevgilisi 19 yaşındaki S.D. tarafından ikinci kez kaçırıldığını iddia eden 38 yaşındaki anne Fatma T., yaklaşık 2.5 aydır haber alamadığı kızının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Acılı anne, kızının bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Aksaray merkeze bağlı Helvadere Beldesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan S.T., iddiaya göre, geçen 24 Haziran\'da sevgilisi S.D. tarafından kaçırıldı. S.T., 4 Temmuz\'da S.D. tarafından annesine getirilerek teslim edildi. Olayın ardından anne Fatma T., daha güvende olması için kızını Aksaray merkez Büyükbölcek Mahallesi Tatar Sokak’ta bulunan dayısının evine yerleştirdi. Dayısı ile birlikte yaşamayan başlayan S.T., 12 Temmuz\'da evden çıktı ve iddiaya göre, S.D. tarafından zorla otomobile bindirilerek ikinci kez kaçırıldı. Kızının yeniden kaçırıldığı haberiyle yıkılan anne Fatma T., olayı polis ve jandarmaya bildirdi.

Yaklaşık 2.5 aydır kızından hiçbir haber alamadığını belirten anne Fatma T., kızını bulması için yetkililerden yardım istedi. Fatma T., “24 Haziran sabahı kızım kaçırıldı. 10 gün sonra eve getirilerek teslim edildi. Güvende olması için dayısının evine göndermiştim. Ama aynı kişi tarafından tekrar kaçırıldı. Kızımdan 2.5 aydır haber alamıyorum. Hiç ulaşamadım. Hayatından endişe ediyorum. Kızımın bulunması için Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan yardım bekliyorum. Aksaray polisinden, jandarmasından herkesten yardım istiyorum” dedi.



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