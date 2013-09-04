İkinci kez anne olmaya hazırlanan Ebru Gündeş bebeğini kaybetti

Geçtiğimiz hafta ikinci bebeğine hamile olduğunu açıklayan Ebru Gündeş, son kontrolde bebeğinin kalbinin durduğunu öğrendi. Bebek acil bir müdahaleyle alındı.

Antalya'da hayranlarıyla buluşan Gündeş, ikinci bebeğin kendisi için de sürpriz olduğunu belirterek “Açıkçası bu hamilelik bana da sürpriz oldu ama sonuçta çok mutluyum. Özellikle de kızıma bir kardeş geleceği için... İlk hamileliğimde son ana kadar çalışmıştım, yine öyle olacak inşallah. Sağlığım izin verdiği takdirde konserlerime aynı şekilde devam etmek niyetindeyim. Ayrıca ‘O Ses Türkiye ’de de jüri üyeliği yapacağım.” demişti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, bu açıklamalardan bir hafta sonra hastaneye rutin kontrolü için giden Ebru Gündeş 9 haftalık bebeğinin kalbinin durduğunu öğrendi. Şarkıcı gözyaşlarına boğuldu.

Bebek acil olarak operasyonla alınırken ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşi Reza Zarrab’la birlikte gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Ebru Gündeş eşi ve kızıyla tatilini sürdürdüğü Bodrum’da hamile olduğunu öğrenmişti.