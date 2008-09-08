İkinci Kayahan vakası

Kayahan'ın Nilüfer'e yaptığı gibi Ergen'in şarkılarını söylememesi için mahkemeye gideceğini söyleyen Şehrazat, "Bir takım haklarım var onları alamıyorum, mahkemeye başvuracağım" dedi.



Şarkılarımın hakkını ver



Nilüfer'in, konserlerinde söylediği şarkılarından telif isteyen; ancak sanatçının bunu kabûl etmemesi üzerine mahkemeye başvurarak şarkılarına okuma yasağı getiren Kayahan'dan sonra, söz yazarı ve besteci Şehrazat da Gülben Ergen için aynı yönteme başvuracak.



Başarıda benim katkım var



Ergen'in müzikal yolculuğunda önemli şarkılara imza atan Şehrazat, "Tabii ki bunu Nilüfer ve Kayahan'la kıyaslamak olmaz. Nilüfer, Kayahan'dan önce de Nilüferdi; ama Gülben'in benimle başlayan müzikal bir gerçeği vardır ki, bunu kimse inkâr edemez" dedi.



Avukatlar görüşüyor



Gülben Ergen'in söylediği "Ben Sana Abayı Yaktım", "Elveda", "Uçacaksın", "Teşekkür Ederim", "Fıkır Fıkır" şarkılarında imzası bulunan Şehrazat, "Bugüne kadar sabırla bekledim; ama hiçbir şekilde hakkımı alamadım. Belki anlaşırız diye bekledim.Artık hakkımı arayacağım, susmayacağım. Şu an avukatlarımız görüşüyor. Gülben'in benimle başlayan bir müzikal süreci var, ben her zaman efendi oldum. Artık olmak istemiyorum" diye