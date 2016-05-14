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İkinci kattan iple inmeye kalkan çocuk öldü

Havada asılı kalan Halil Tutmaz’ın beline bağladığı ipin göğsüne doğru kaydığı, bu nedenle de boğularak öldüğü iddia edildi

14 Mayıs 2016 01:01

Konya'da ikinci kattaki evlerinden beline bağladığı iple aşağıya inmeye çalışan 14 yaşındaki Halil Tutmaz, ipin birinci kat balkonuna takılması sonucu havada asılı kalarak yaşamını yitirdi. Tutmaz’ın boğularak öldüğü üzerinde durulduğu belirtildi.

Selçuklu İlçesi Tepekent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, anne ve babası yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine hastaneye giden Halil Tutmaz, birinci katın demir parmaklıklarından yukarı tırmanıp ikinci kattaki evlerine girdi.

Bir süre sonra tekrar aşağı inmek isteyen Tutmaz, bu kez beline ipi bağlayıp kendisini aşağıya sarkıttı. Tutmaz aşağı doğru inerken, ip birinci kat balkonuna takıldı.

Havada asılı kalan Tutmaz’ı fark eden çevre sakinleri, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Tutmaz’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halil Tutmaz’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tutmaz’dan geriye sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta, inmeye çalıştığı balkonun demir korkuluklarında çektirdiği fotoğrafı kaldı.

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