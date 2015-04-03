İkinci kara kutu doğruladı



Uçuş verilerini kaydeden ikinci kara kutu dün bulunmuştu. Kara kutudaki verileri değerlendiren Fransız yetkililer, elde edilen bilgilerin yardımcı pilot Andreas Lubitz'in Germanwings yolcu uçağını kasıtlı olarak düşürdüğü tezini doğruladığını açıkladı. Sivil Havacılık Güvenlik İnceleme Bürosu (BEA) yetkilileri, otomatik pilot opsiyonunun kokpitte bulunan pilot tarafından uçağı 100 fite (30 metre) düşürecek şekilde ayarlandığını belirtti. Yetkililer, ikinci kara kutunun uçağın hızının düşüş esnasında birçok kez artırıldığını da ortaya koyduğunu ifade etti.

Uçağın düştüğü gün bulunan ilk kara kutudaki ses kayıtları yardımcı pilotun uçağı kasıtlı olarak düşürdüğünü ve kokpitte yalnız olduğunu ortaya koymuştu. Daha sonra Düsseldorf Savcılığı incelemelerinde yardımcı pilotun kişisel tablet bilgisayarında kokpit güvenliği, kokpit kapısının kilitlenmesi ve intihar yöntemleri konularında internette arama yaptığını tespit etmişti.

150 kişiyi taşıyan Airbus tipi Germanwings havayollarına ait yolcu uçağı 24 Mart günü Barcelona-Düsseldorf seferini yaparken Fransız Alpleri'dne düşmüş, kazada kurtulan olmamıştı.