'Joker' ABD'de saldırı yapamadan yakalandı

Colorado'da sekiz gün önce 12 kişinin öldüğü sinema baskını tarzı bir saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına alınan Prescott’un polise patronu tarafından ihbar edildiği öğrenildi. İşyerinde insanlara zarar vereceğine dair tehditlerde buluduğu belirtilen Prescott’ın, "Ben jokerim, silahımı dolduracağım ve hepinizi havaya uçuracağım" dediği belirtildi.

Polis, hakimden gelen izin üzerine, şüphelinin akli dengesinin incelenmesi ve evinin araştırılması için harekete geçti. 28 yaşındaki Prescott'un evinde yapılan aramada 25 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yetkililer, şüphelinin Colorado'da Batman serisinin son filmine ait galayı basarak 12 kişiyi öldüren James Holmes'a özendiğini düşünüyor.

Holmes, geçtiğimiz hafta ilk kez hakim karşısına çıktığında, kendisini Batman filminin kötü karakteri "Joker" olarak tanıtmıştı. Holmes'un bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Mahkemenin yürüttüğü araştırmaya göre, Holmes eğitim aldığı Colorado Üniversitesi’ndeki psikiyatr'ın hastasıydı. 24 yaşındaki Holmes'un saldırıyı planlayarak bir deftere yazdığı ve bunu doktoruna gönderdiği de basına sızmıştı.