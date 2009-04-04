İkinci Hadise geliyor

Ülkemi albüm ve konserlerle temsil etmek isterim

Sony Music, Nazan Öncel, İskender Paydaş gibi dev isimler destekliyor. Teoman onunla düet yapıyor. O da boş durmuyor söz yazıyor, beste yapıyor. Annesi Hollandalı, babası Türk; 20 yaşında bir melez güzeli... Hadise’yle karşılaştırılan Atiye “Başkalarına benzetilmekten rahatsız olmuyorum, farkımız anlaşılacak” diyor.İlk albümden sonra güzel tepkiler aldım. Kral TV Müzik Ödülleri’nde en iyi çıkış yapan kadın şarkıcı ödülünü kazandım. Konserler verdim. Nazan Öncel’le turneye çıktım. O turnede tanıştığım İskender Paydaş’la bu albümü hazırladık. Evet, aslında biraz da şanslıyım. Ama yeteneğime de güveniyorum. 5 yaşında müziğe ve dansa başladım. Her zaman bunu yapacağımı biliyordum ve öyle oldu.Küçüklüğümde çok taşındım. Almanya’da doğdum, sonra Amerika’ya taşındık, ilkokula İzmir’de gittim, sonra Hollanda’ya taşındık, sonra yine Almanya, şimdi yine Türkiye’deyim. Bu yüzden bir sürü deneyimim oldu. Hep okul değiştirdim, yeni arkadaşlar edinmek zor. Üzüntülü günlerim de oldu. Dil öğrenmek de kolay bir şey değil. Annem Hollandalı, babam Türk; Almanca, İngilizce, Hollandaca ve Türkçe biliyorum. Amerika’ya ilk taşındığımızda İngilizcem çok zayıftı. Tam alışmışken yine taşınıyorsun, yine o arkadaşlardan ayrılıyorsun. Ama avantajları da var. Oradaki kültürleri görmüş, öğrenmiş oluyorsun; bir sürü insan tanıyor ve öğreniyorsun. “Bir lisan bir insan” diyorlar ya o yüzden, oradan kaynaklanabilir olgunluğum.Bütün ailem organik tarım işinde çalışıyor. O nedenle... Ben de sağlığıma çok dikkat ediyorum, organik beslenmeye çalışıyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlarla iç içe büyüdüm.Kendi kararlarımı hep kendim verdim. Onlar da öneri yaparlar fakat karışmazlar. Şarkıcı olmayı istediğimde babam bu fikirden çok hoşlanmadı ama ilk yaptığım şarkılarımı dinlediğinde çok beğendi. Sonra bütün ailem destekledi.Ben yolda yürürken hiç tanınmıyorum. Zaten çok fazla gezmiyorum, daha çok evde olmayı seviyorum. Evde yemek yapmayı ya da arkadaşlarla film seyretmeyi, sinemaya gitmeyi seviyorum. Gece kulüplerine gitmiyorum. Benim için gerçek eğlence sahnede olmak. Sahnede çok eğleniyorum, dans ederek, şarkı söyleyerek... Hayvanlara çok düşkünüm. Sokakta bulduğum kedi, köpekleri seviyorum. Çantamda hep kedi, köpek maması taşırım.Ben melezim, kendim doğu-batı senteziyim. Bu imajı özellikle yaratmadım. Resimlere, müziklere kendim yansıdım. Benim için önemli olan; mümkün olduğu kadar doğal, sade ve kendim gibi; olduğum gibi gözükmek... ‘Muamma’ da beni yansıtan dans ağırlıklı bir klip oldu.Bu günlerde herkesin hayatı zor ama bu albüm tam beni anlatıyor. İnsanlar birbirini üzüyor ama önemli olan sevgi. Birbirimize hep sevgiyle yaklaşmalıyız. Daha çok gencim ve özel hayatım yok. Müziğe konsantre olmalıyım. Özel hayatım var ama arkadaşlarımla...Bana inandıkları için bu kadar destek oldular. Onlarla çalışmak çok güzel, hepsi dâhi isimler. İskender Paydaş’la Nazan Öncel’in turnesinde tanıştık. Orada beni dinlediğinde, farklı tarzları bir araya getirmiş olmam çok hoşuna gitti. Onun hayalinde de böyle bir proje varmış. Teoman’la da sırf moda olduğu için düet yapalım demedik. Farklı tarzları bir araya getirdiğimizde enteresan bir şarkı çıkabilir diye yaptık. Çok farklı oldu.Aslında adım Atiye Deniz. Atiye ismi babaannemin, o yüzden bu ismimi çok seviyorum. Sadece Atiye’yi kullanıyorum artık.Aslında bu beni çok rahatsız eden bir şey değil. Benim yaşım çok genç, ben daha hamurum. Bu yüzden insanlar beni başka sanatçılarla karşılaştırabilir. İlk albümüm çıktığında da Shakira’ya benzetmişlerdi. Ama bu halimle kendimi, tarzımı tam olarak ortaya koyduğumu düşünüyorum. Herhalde bundan sonra fazla karşılaştırmalar olmaz. Dinleyenler de farkı görecektir.Başarılı buluyorum. Birincilikle dönmesini istiyorum.Tabii ki ülkemi temsil etmekten gurur duyarım ama benim esas istediğim şey, konser vermek. Ülkemi yurt dışında konser vererek temsil etmek istiyorum. Bir tane de İngilizce albüm hazırlıyoruz. Avrupa’da çok seviyorlar bizim müziklerimizi. Sadece Türkler değil Almanlar da çok seviyor.