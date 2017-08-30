İkinci G20 davasında tecilli hapis kararı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi esnasındaki protesto olayları ile bağlantılı olarak yargılanan sanıklardan Hollandalı Peike S.'nin polise şişe attığı gerekçesiyle iki yıl yedi ay hapse mahkûm edilmesinin ardından, 24 yaşındaki Polonyalı Stanislaw B.’ye de yanında havai fişek ve biber gazı taşıdığı için altı ay tecilli hapis cezası verildi.

Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde görülen davanın hakimi, "Mahkeme için, sanığın protesto gösterilerine gitmekte olduğu kesinlik kazanmıştır” dedi. 8 Temmuz'da polisin bir gösteri öncesinde yaptığı kontrollerde sırt çantasında havai fişek, biber gazı, dalgıç gözlüğü, halat ve siyah kıyafet bulunan Polonyalı sanığın, hem silah ve patlayıcı madde yasasını, hem de toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununu ihlal ettiğine hükmedildi.

Varşova'da sanat yüksek öğrenimi gören Stanislaw B. ise verdiği ifadede otostop yaparak İspanya’ya gitmekte olduğunu ve havai fişekleri İspanya’da arkadaşlarını görünce kullanmayı planladığını iddia etti. Biber gazını otostopçu olarak savunma amacıyla hep yanında taşıdığını söyleyen sanık, olay gününde de protestocuların konakladığı kampa giderek çadırını kontrol etmek üzere olduğunu belirtti.

"Verilen karar siyasi"

Stanislaw B.’nin avukatı Jonathan Burmeister da Hamburg'daki mahkemeyi, siyasi gerekçelerle hukuki açıdan tartışmalı kararlar vermekle suçluyor ve müvekkilinin duruşmaya kadar geçen yaklaşık yedi hafta boyunca özgürlüğünden mahrum bırakılmasının arkasında da siyasi gerekçelerin olduğunu savunuyor. Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi Sözcüsü Kai Wantzen ise bu suçlamaları reddediyor. Berlin'de çıkan die tageszeitung gazetesine konuşan Wantzen, "Mahkemeler siyasetin oyuncağı değildirler, sadece hak ve hukuka göre karar alırlar” diyor.

"Yabancılara mesaj veriliyor"

Stanislaw B. G20 Zirvesi sırasındaki protesto olayları ile bağlantılı olarak gözaltına alınan ve tutuklanan 32 isimden biri. Üçte ikisini yabancıların oluşturduğu sanıklar arasında Fransa, İspanya veya İtalya vatandaşları bulunuyor. Avukat Burmeister, "Hamburg hükümetinin, Almanya'ya gösteri yapmaya gelecek yabancılara bir mesaj vermeye karar verdiğini" söylüyor. Pazartesi günü G20 Zirvesi sırasındaki protesto olayları ile ilgili görülen ilk davada 21 yaşındaki Peike S. adlı Hollandalı genç, toplumun huzurunu bozma, ağır ceza gerektiren yaralama, görevdeki memura şiddetli saldırı ve polise direnmekten suçlu bulunarak iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hollandalı gencin de gayet açık bir şekilde ayrımcılığa uğradığını savunan Burmeister, "Bir kişinin beraat edip etmeyeceğine, sınırın hangi yönünde oturduğuna bakarak karar vermenin hukuki olarak bir dayanağı olamaz” diyor.

Hollandalı gencin Hamburg Yerel Mahkemesi'nde görülen davasında hakim, sanığın 6 Temmuz akşamı Hamburg Schanzenviertel'deki gösteriler sırasında polis memurlarına iki şişe attığı ve yakalanması sırasında cenin pozisyonu alarak direniş gösterdiği kanaatine varmıştı. Sanık hakkında savcılık bir yıl dokuz ay hapis cezası talep etmiş, avukatı ise beraatini istemişti. Mahkemenin, savcının talebinden daha yüksek ceza kararı alması duruşmayı izleyenler tarafından hayretle karşılanmıştı.

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Robert Mudge / DW - dpa