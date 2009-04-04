İkinci Facebook istilasına hazırlıklı olun

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık yarışında Barack Obama'nın kampanyalarında kullanmasıyla dünyanın gündemine gelen Twitter, Türkiye'yi etkisi altına alabilir.



Birçok blog yazarının 'Twitter'in Türkiye'de patlaması yakındır', 'Twitter, Türkiye'de çok konuşulacak' başlıklı yazılar kaleme alması, Pegasus gibi birçok özel şirketin kampanyalarında Twitter'i kullanmaya başlaması, gazetelerde köşe yazılarına konu olması ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg hakkında 'Dayanamayıp sahte isimle Twitter üyesi oldu' şeklinde haberler çıkması, gençleri heyecanlandırmış durumda. Bunu fark eden birçok internet uzmanı şimdiden uyarıyor: "Türkiye'de ikinci Facebook istilası olacak. Bunun başka bir açıklaması olamaz."



Uzman bilişimci Melih Çelik, kaleme aldığı 'Twitter ekosistemi' ile 'internetin sms'i' olarak da tanımlanan Twitter'in bünyesine kattığı şirketlere dikkat çekiyor. Bu şirketlerin yüzlerle ifade edilmesi aslında Twitter'in ABD'de neden meşhur olduğunu açıklıyor. Bunlardan biri olan uçak firması Pegasus, Twitter üzerinden kampanyalar düzenliyor. Bu tür şirketlerin kampanyalarından Türkler de faydalanmaya başladı. Amerika'da bilişim üzerine çalışan ve ara yüz tasarımcılığı yapan Eren Emre Kanal, Twitter'in Türkiye'de patlamasına az kaldığını ifade ediyor. "Şu sıralar Amerika'da gözünüzü nereye çevirirseniz çevirin Twitter ile karşılaşıyorsunuz." diyen Kanal, en büyük ve en etkili televizyon şovlarında, sunucuların Twitter esprileri yaptığını, senato üyelerinin Başkan Obama'nın konuşması sırasında çatır çatır twitlemeler yaptığını, ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal'in bu hizmeti sonuna kadar kullandığını söylüyor. "Bunları neden söylüyorum? Çünkü yakın zamanda Türkiye'de de bir Twitter patlaması bekliyorum." diyen Kanal, şu an Türkiye'deki politikacıların, gazetelerin, kurumsal firmaların, sanatçıların Twitter kullanmaya başladığını gözlemleyebildiğini ifade ediyor.



Türkiye'den birçok firmanın Twitter aracılığı ile kendi şirketlerine ulaşmaya çalıştığını belirten Kanal, birçok işletmenin müşteri ile Twitter aracılığı ile irtibata geçtiğini vurguluyor. Kablolu TV ve internet sağlayıcısı Comcast'ın, kullanıcı geri dönüşlerini Twitter üzerinden alması, teknoloji markası Dell'in sırf Twitter hesaplarından 1 milyon ek gelir elde etmiş olması, Kanal'ın söylediklerini destekler nitelikte. İnsanlara daha fazla ulaşmak için firmaların bu yolu seçtiği düşünüldüğünde, Twitter'in gelişiminin ne denli hızlı olacağı hakkında fikir edinilebilir. İnternet hakkında insanlara 'pusula' hizmeti sunan murekkep.org'un yöneticisi Alper Orus, Twitter'in Facebook'un rakibi olduğunu vurguluyor. Orus, Twitter'in Google ile işbirliğine gitmesini, çağın gereklerine anında cevap verecek adımlar atmasını 'arkadaş çöplüğüne dönen' Facebook'un tahtına oturtacak gelişmeler olarak yorumluyor.



Facebook, Amerika'daki bir üniversitenin öğrencileri arasından çıkmıştı



Ancak insanların, internet vasıtasıyla sürekli iletişimde olmasını sağlayan Facebook benzeri birçok platform daha var. Hatta bunlardan MSN, ICQ bir iki yıl önce çok daha popülerdi. Ancak Facebook geliştiricileri, çağın gereklerine daha çabuk uyum sağlayınca yükselişi engellenemedi. Ayrıca platformun teknik olarak gelişiminin isteyen herkese açık olması Facebook'un yükselen hikâyesinde önemli bir yer teşkil ediyor. Twitter ise bir nevi blog. Yani insanlar ne yaptığını, ne hissettiğini Twitter'e anlık olarak girip paylaşabiliyor. Bloglardan farkı ise Twitter'in anlık olarak yayılması. İnternet güvenliği uzmanı Tansu Günay, Twitter'in Türkiye'de Facebook'u geçmesi için Türkçe dil dönüşümünün sağlaması gerektiğini ifade ediyor. "Ben çok büyük bir yanlış yapmadığı veya engellenmediği sürece Facebook'un çok uzun bir süre tahtını kaptıracağını sanmıyorum." diyen Günay, Facebook'un Twitter'in yarattığı potansiyeli görerek o sistemi kendine uyarladığını hatırlatıyor. Resmi olarak Temmuz 2006'da hizmete giren microblog servisi Twitter, sadece geçtiğimiz yıl yüzde 1.000 büyüyerek 6 milyon kişiye ulaşmıştı. Twitter üzerinde 140 karakterlik mesaj anlık olarak iletilebiliyor. 'Arama' hizmetini de bünyesine katan Twitter'in bugünkü değeri 55 milyon doların üzerinde hesaplanıyor.









