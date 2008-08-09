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İkinci evliliğini yaptı!

Süreyya Yalçın, bir ay önce tanıştığı Önder Bekensir ile dünya evine girdi

09 Ağustos 2008 03:00

Darıca Hayvanat Bahçesi’nin sahibi Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, bir ay önce Bodrum tatilinde tanıştığı eski manken ve işletmeci Önder Bekensir ile dünya evine girdi.

Bodrum Bianca Beach’te dün gece aile arasında düzenlenen nikâh töreniyle ikinci evliliğini yapan Yalçın, ilk evliliğini 3 haftalık bir flört sonrası yapmış ve 1 yıl sonra da boşanmıştı. İmzaların atılmasının ardından Yalçın, Bekensir’in ayağına bastı. Nikâh memuru da evlilik cüzdanını Süreyya Yalçın’a verdi.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı nikâh için Bianca Beach 120 bin YTL harcanarak yeniden düzenlendi. Süreyya Yalçın, Vakko imzalı özel dikim bir gelinlik giydi. Yalçın düğünü için İstanbul’daki kuaförünü özel olarak Bodrum’a getirtti.
Nikâhın ardından 20 bin dolarlık havai fişek gösterisi de yapılırken düğün toplam 200 bin dolara mal oldu.

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