T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'İkinci el'de yaprak kıpırdamıyor

Küresel finansal krizin etkilerinin dünyaya giderek yayılması nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kısması, ''ikinci el'' otomobil satışlarını da durma noktasına getird

13 Ekim 2008 03:00

Küresel finansal krizin etkilerinin dünyaya giderek yayılması nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kısması, ''ikinci el'' otomobil satışlarını da durma noktasına getirdi.

Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yılın büyük bölümünde durgunluk yaşayan ''ikinci el'' otomobil galericilerinin, uzun bayram tatilinden de umduğunu bulamadığını söyledi.

Seyit, ekonomik krizin tüketicilerin harcamalarını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, ''Kriz ve güvensizlik ortamı yüzünden müşteri alım satım yapmaktan kaçınıyor. Uzun bayram tatilleri de derdimize çare olmadı. Oto-Koop'a gelen müşteri çok az'' diye konuştu.
Büyük otomobil bayilerinin dahi durgunluktan şikayetçi olduğuna dikkati çeken Seyit, ''Herkes zorunlu harcamalarına para ayırmaya başladı. Otomobil alsa, bu fiyatlarla benzin koyacak para yok'' dedi.

Seyit, vatandaşların bütçelerini fazla sarsmayacak ucuz, az yakıt tüketen otomobillere az da olsa talep olduğunu belirterek, daha çok LPG'li araçların satıldığını bildirdi.
Bursa Oto-Koop'ta bazı modellerin ''ikinci el'' fiyatları ise şöyle:

Marka Model-------------- En düşük(YTL)--- En yüksek(YTL)
Fiat Albea 1.2 2005------------ 15.000----------- 16.000
Fiat Doğan SLX 1994-----------7.000------------ 8.000
Fiat Palio 1.4 dizel 2006--------18.000---------- 19.000
Ford Connect 2004---- ---------19.000----------- 20.000
Ford Focus 1.6 2002----------- 16.000----------- 17.000
Ford Focus 1.6 2006----------- 28.000----------- 30.000
Honda Civic 1.6 2001--------- 16.000----------- 17.000
Opel Astra 1.4 2004----------- -20.000----------- 21.000
Opel Astra 1.6 2000------------ 17.000------------ 18.000
Opel Corsa 2000---------------- 12.000------------ 12.500
Opel Corsa 1.4 Enjoy 2005----18.000------------- 19.000
Renault Broadway 1995------- 7.000-------------- 7.500
Renault Symbol 2005------------16.000----------- 17.000
Renault Megan Sedan 2004---- --18.000---------- 20.000
Toyota Avensis 1.6 2005----------28.000---------- 30.000
Volkswagen Polo 1.6 1998------- 10.000--------- 11.000
Volkswagen Bora 1.6 1999-------- 16.000-------- 17.000
Volkswagen Passat Dizel 2005-- 53.000----- ---55.000

ETİKETLER

otomobilotomotiv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24