'İkinci el'de yaprak kıpırdamıyor

Küresel finansal krizin etkilerinin dünyaya giderek yayılması nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kısması, ''ikinci el'' otomobil satışlarını da durma noktasına getirdi.



Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yılın büyük bölümünde durgunluk yaşayan ''ikinci el'' otomobil galericilerinin, uzun bayram tatilinden de umduğunu bulamadığını söyledi.



Seyit, ekonomik krizin tüketicilerin harcamalarını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, ''Kriz ve güvensizlik ortamı yüzünden müşteri alım satım yapmaktan kaçınıyor. Uzun bayram tatilleri de derdimize çare olmadı. Oto-Koop'a gelen müşteri çok az'' diye konuştu.

Büyük otomobil bayilerinin dahi durgunluktan şikayetçi olduğuna dikkati çeken Seyit, ''Herkes zorunlu harcamalarına para ayırmaya başladı. Otomobil alsa, bu fiyatlarla benzin koyacak para yok'' dedi.



Seyit, vatandaşların bütçelerini fazla sarsmayacak ucuz, az yakıt tüketen otomobillere az da olsa talep olduğunu belirterek, daha çok LPG'li araçların satıldığını bildirdi.

Bursa Oto-Koop'ta bazı modellerin ''ikinci el'' fiyatları ise şöyle:



Marka Model-------------- En düşük(YTL)--- En yüksek(YTL)

Fiat Albea 1.2 2005------------ 15.000----------- 16.000

Fiat Doğan SLX 1994-----------7.000------------ 8.000

Fiat Palio 1.4 dizel 2006--------18.000---------- 19.000

Ford Connect 2004---- ---------19.000----------- 20.000

Ford Focus 1.6 2002----------- 16.000----------- 17.000

Ford Focus 1.6 2006----------- 28.000----------- 30.000

Honda Civic 1.6 2001--------- 16.000----------- 17.000

Opel Astra 1.4 2004----------- -20.000----------- 21.000

Opel Astra 1.6 2000------------ 17.000------------ 18.000

Opel Corsa 2000---------------- 12.000------------ 12.500

Opel Corsa 1.4 Enjoy 2005----18.000------------- 19.000

Renault Broadway 1995------- 7.000-------------- 7.500

Renault Symbol 2005------------16.000----------- 17.000

Renault Megan Sedan 2004---- --18.000---------- 20.000

Toyota Avensis 1.6 2005----------28.000---------- 30.000

Volkswagen Polo 1.6 1998------- 10.000--------- 11.000

Volkswagen Bora 1.6 1999-------- 16.000-------- 17.000

Volkswagen Passat Dizel 2005-- 53.000----- ---55.000

