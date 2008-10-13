'İkinci el'de yaprak kıpırdamıyor

Küresel finansal krizin etkilerinin dünyaya giderek yayılması nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kısması, ''ikinci el'' otomobil satışlarını da durma noktasına getirdi.
Bursa İkinci El Oto Galericileri Çarşısı (Oto-Koop) Başkanı Sebahattin Seyit, Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yılın büyük bölümünde durgunluk yaşayan ''ikinci el'' otomobil galericilerinin, uzun bayram tatilinden de umduğunu bulamadığını söyledi.
Seyit, ekonomik krizin tüketicilerin harcamalarını doğrudan etkilediğini vurgulayarak, ''Kriz ve güvensizlik ortamı yüzünden müşteri alım satım yapmaktan kaçınıyor. Uzun bayram tatilleri de derdimize çare olmadı. Oto-Koop'a gelen müşteri çok az'' diye konuştu.
Büyük otomobil bayilerinin dahi durgunluktan şikayetçi olduğuna dikkati çeken Seyit, ''Herkes zorunlu harcamalarına para ayırmaya başladı. Otomobil alsa, bu fiyatlarla benzin koyacak para yok'' dedi.
Seyit, vatandaşların bütçelerini fazla sarsmayacak ucuz, az yakıt tüketen otomobillere az da olsa talep olduğunu belirterek, daha çok LPG'li araçların satıldığını bildirdi.
Bursa Oto-Koop'ta bazı modellerin ''ikinci el'' fiyatları ise şöyle:
Marka Model-------------- En düşük(YTL)--- En yüksek(YTL)
Fiat Albea 1.2 2005------------ 15.000----------- 16.000
Fiat Doğan SLX 1994-----------7.000------------ 8.000
Fiat Palio 1.4 dizel 2006--------18.000---------- 19.000
Ford Connect 2004---- ---------19.000----------- 20.000
Ford Focus 1.6 2002----------- 16.000----------- 17.000
Ford Focus 1.6 2006----------- 28.000----------- 30.000
Honda Civic 1.6 2001--------- 16.000----------- 17.000
Opel Astra 1.4 2004----------- -20.000----------- 21.000
Opel Astra 1.6 2000------------ 17.000------------ 18.000
Opel Corsa 2000---------------- 12.000------------ 12.500
Opel Corsa 1.4 Enjoy 2005----18.000------------- 19.000
Renault Broadway 1995------- 7.000-------------- 7.500
Renault Symbol 2005------------16.000----------- 17.000
Renault Megan Sedan 2004---- --18.000---------- 20.000
Toyota Avensis 1.6 2005----------28.000---------- 30.000
Volkswagen Polo 1.6 1998------- 10.000--------- 11.000
Volkswagen Bora 1.6 1999-------- 16.000-------- 17.000
Volkswagen Passat Dizel 2005-- 53.000----- ---55.000