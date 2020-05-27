İkinci elde en çok satan 20 otomobil modeli: Fiat Egea zirvede, Renault Symbol ikinci; hepsi dizel



Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü. Otomotiv sektörüne yönelik hizmet veren veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. Buna göre, ikinci elde en çok satan otomobil 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet oldu. Bu modeli, 2016 model yılına ait Fiat Egea 1.3 MultiJet izlerken, 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI en çok satan üçüncü otomobil oldu. Renault Symbol’ü sırasıyla; 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT ve 2017 model Renault Megane 1.5 DCI takip etti.

Toplamda 20 modelin yer aldığı güncel listenin neredeyse tamamı dizel ve Sedan gövde tipli araçlardan oluşurken, listenin yüzde 35’ini otomatik vitesli araçlar oluşturdu.

En çok pay yüzde 15’le Renault’un

Cardata, kapsamlı ikinci el analizinde Türkiye’de satılan markaların ikinci el pazar paylarını da ortaya koydu. Ocak - Nisan dönemini kapsayan verilere göre, Renault yüzde 15 pazar payıyla ikinci elde en çok pazar payı bulunan marka oldu. Volkswagen yüzde 13 pazar payı ile listede ikinci sırada yer alırken, Ford yüzde 11’lik ikinci el pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Bu markaları, ikinci elde yüzde 10 pazar payı bulunan Fiat, yüzde 7 pazar payı bulunan Hyundai ve yüzde 6 pazar payı bulunan Toyota markaları izledi. İkinci el pazarının araç yaşı dağılımıyla ilgili bilgiler de veren Cardata’ya göre, Ocak-Nisan itibariyle, Türkiye ikinci el araç pazarındaki araçların yüzde 39’unu 4, 5 ve 10+ yaş araçlar oluşturdu. Bunu, yüzde 22 ile 3 ve 8 yaş grubundaki araçlar izledi. 1 ve 2 yaş ikinci el otomobiller ise ikinci araç pazarının yüzde 8’ini kapsadı.

İşte İkinci Elde En Çok Satan İlk 20 Model

Marka Model -Model Yılı- Donanım Tipi

1. Fiat Egea 1.3 MultiJet 2017 Easy

2. Fiat Egea 1.3 MultiJet 2016 Easy

3. Renault Symbol 1.5 DCI 2016 Joy

4. Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015 Pop

5. Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 Comfortline

6. Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 Comfortline

7. Renault Megane 1.5 DCI 2017 Touch

8. Fiat Egea 1.4 Fire 2019 Easy

9. Renault Clio 1.5 DCI 2016 Joy

10. Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 Comfortline

11. Ford Focus 1.6 TDCI 2015 Trend X

12. Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (110 HP)

13. Renault Symbol 1.5 DCI 2017 Joy

14. Ford Focus 1.6 TDCI 2016 Trend X

15. Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 AMG

16. Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Touch (90 HP)

17. Peugeot 301 1.6 HDI 2017 Active

18. Renault Fluence 1.5 DCI 2015 Icon

19. Peugeot 301 1.6 HDI 2016 Active

20. Ford Focus 1.6 TDCI 2017 Trend X