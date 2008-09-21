İkinci el ve kiralık otoda Bayram hareketliliği

Fiyatlarında geçen yıla oranla düşüş yaşanan ikinci el otomobil piyasasında Ramazan Bayramının 9 güne çıkması, galerilerde satışları yüzde 10 ile 15 arasında artırdı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sıcak havaya denk gelen bayramın 9 güne çıkması ile tatilini otomobilsiz geçirmek istemeyenler galericileri hareketlendirirken, bayram, kiralama sektöründe de rezervasyonların şimdiden başlamasına neden oldu.
Adana Oto Galericiler Odası Başkanı Ali Çırak, otomobil sektöründe mevcut markaların yanı sıra uzak doğu ülkelerinden gelen yeni modellerle sıfır kilometre araçlardaki fiyat düşüşünün ikinci ele de yansıdığını söyledi.
İkinci elde fiyatların geçen yıla göre gerilediğini anlatan Çırak, "Bu düşüşü değerlendirmek isteyen vatandaşlar bayramı da fırsat bilerek galerilerle oto pazarlarını canlandırdı. Haftada bir iki aracı ancak satabilen esnaf, tatilin uzun olması nedeniyle satışını yüzde 10-15 arasında artırdı" dedi.
Çırak, her bütçeye uygun aracın bulunabildiği ikinci el piyasasının, aralık ayı sonrası alım-satım sırasında noter işlemlerinin kaldırılması ile daha da canlanmasını beklediklerini de bildirdi.
Adana’da uzun yıllardır oto galericiliği yapan Hasan Kelebek de, bu yıl sıcaklara denk gelen bayram tatili öncesi satışların canlandığını söyledi.
Kelebek, fiyatların cazip olması ve her bütçeye uygun araç bulanabilmesi nedeniyle müşterilerin zorlanmadığını belirtirken, satışların bayrama bir kaç gün kala daha da artmasını beklediklerini kaydetti. Kiralama sektörü de hareketli
|
MARKA
|
MODEL
|
EN DÜŞÜK (YTL)
EN YÜKSEK (YTL)
|
VW Passat
|
2004
|
40.000
41.000
|
Opel Corsa
|
2001
|
11.000
11.500
|
Peugeot 207
|
2008
|
27.000
28.000
|
Ford Fusion
|
2004
|
19.000
20.000
|
Renault Megane
|
2004
|
23.000
24.000
|
Opel Astra
|
2004
|
13.000
14.000
|
Ford Ranger
|
2005
|
20.000
21.000
|
Peugeot 307
|
2006
|
24.000
24.000
|
Renualt Clio (dizel)
|
2008
|
20.000
21.000
|
Hyundai Accent
|
2003
|
11.000
12.000
|
Ford Focus
|
2002
|
17.000
17.500
|
Toyota Corolla
|
1994
|
7.000
7.500
|
Doğan SLX
|
1998
|
9.000
10.000
|
Renault Broadway
|
1992
|
6.000
7.000
|
Honda 1.6
|
2001
|
14.000
15.000
|
Polo Classic
|
1999
|
11.000
12.000
|
Uno S
|
1998
|
8.000
8.500
|
Şahin
|
1994
|
5.000
5.500
|
Renault Kangoo (dizel)
|
2008
|
22.000
23.000