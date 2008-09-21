İkinci el ve kiralık otoda Bayram hareketliliği

MARKA MODEL EN DÜŞÜK (YTL) EN YÜKSEK (YTL) VW Passat 2004 40.000 41.000 Opel Corsa 2001 11.000 11.500 Peugeot 207 2008 27.000 28.000 Ford Fusion 2004 19.000 20.000 Renault Megane 2004 23.000 24.000 Opel Astra 2004 13.000 14.000 Ford Ranger 2005 20.000 21.000 Peugeot 307 2006 24.000 24.000 Renualt Clio (dizel) 2008 20.000 21.000 Hyundai Accent 2003 11.000 12.000 Ford Focus 2002 17.000 17.500 Toyota Corolla 1994 7.000 7.500 Doğan SLX 1998 9.000 10.000 Renault Broadway 1992 6.000 7.000 Honda 1.6 2001 14.000 15.000 Polo Classic 1999 11.000 12.000 Uno S 1998 8.000 8.500 Şahin 1994 5.000 5.500 Renault Kangoo (dizel) 2008 22.000 23.000

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sıcak havaya denk gelen bayramın 9 güne çıkması ile tatilini otomobilsiz geçirmek istemeyenler galericileri hareketlendirirken, bayram, kiralama sektöründe de rezervasyonların şimdiden başlamasına neden oldu.Adana Oto Galericiler Odası Başkanı Ali Çırak, otomobil sektöründe mevcut markaların yanı sıra uzak doğu ülkelerinden gelen yeni modellerle sıfır kilometre araçlardaki fiyat düşüşünün ikinci ele de yansıdığını söyledi.İkinci elde fiyatların geçen yıla göre gerilediğini anlatan Çırak, "Bu düşüşü değerlendirmek isteyen vatandaşlar bayramı da fırsat bilerek galerilerle oto pazarlarını canlandırdı. Haftada bir iki aracı ancak satabilen esnaf, tatilin uzun olması nedeniyle satışını yüzde 10-15 arasında artırdı" dedi.Çırak, her bütçeye uygun aracın bulunabildiği ikinci el piyasasının, aralık ayı sonrası alım-satım sırasında noter işlemlerinin kaldırılması ile daha da canlanmasını beklediklerini de bildirdi.Adana’da uzun yıllardır oto galericiliği yapan Hasan Kelebek de, bu yıl sıcaklara denk gelen bayram tatili öncesi satışların canlandığını söyledi.Kelebek, fiyatların cazip olması ve her bütçeye uygun araç bulanabilmesi nedeniyle müşterilerin zorlanmadığını belirtirken, satışların bayrama bir kaç gün kala daha da artmasını beklediklerini kaydetti.