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Yaşam

İkinci el ve kiralık otoda Bayram hareketliliği

Fiyatlarında geçen yıla oranla düşüş yaşanan ikinci el otomobil piyasasında Ramazan Bayramının 9 güne çıkması, galerilerde satışları yüzde 10 ile 15 aras

21 Eylül 2008 03:00

Fiyatlarında geçen yıla oranla düşüş yaşanan ikinci el otomobil piyasasında Ramazan Bayramının 9 güne çıkması, galerilerde satışları yüzde 10 ile 15 arasında artırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sıcak havaya denk gelen bayramın 9 güne çıkması ile tatilini otomobilsiz geçirmek istemeyenler galericileri hareketlendirirken, bayram, kiralama sektöründe de rezervasyonların şimdiden başlamasına neden oldu.

Adana Oto Galericiler Odası Başkanı Ali Çırak, otomobil sektöründe mevcut markaların yanı sıra uzak doğu ülkelerinden gelen yeni modellerle sıfır kilometre araçlardaki fiyat düşüşünün ikinci ele de yansıdığını söyledi.

İkinci elde fiyatların geçen yıla göre gerilediğini anlatan Çırak, "Bu düşüşü değerlendirmek isteyen vatandaşlar bayramı da fırsat bilerek galerilerle oto pazarlarını canlandırdı. Haftada bir iki aracı ancak satabilen esnaf, tatilin uzun olması nedeniyle satışını yüzde 10-15 arasında artırdı" dedi.

Çırak, her bütçeye uygun aracın bulunabildiği ikinci el piyasasının, aralık ayı sonrası alım-satım sırasında noter işlemlerinin kaldırılması ile daha da canlanmasını beklediklerini de bildirdi.

Adana’da uzun yıllardır oto galericiliği yapan Hasan Kelebek de, bu yıl sıcaklara denk gelen bayram tatili öncesi satışların canlandığını söyledi.

Kelebek, fiyatların cazip olması ve her bütçeye uygun araç bulanabilmesi nedeniyle müşterilerin zorlanmadığını belirtirken, satışların bayrama bir kaç gün kala daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Kiralama sektörü de hareketli 

MARKA

MODEL

EN DÜŞÜK (YTL)

EN YÜKSEK (YTL)

VW Passat

2004

40.000

41.000

Opel Corsa

2001

11.000

11.500

Peugeot 207

2008

27.000

28.000

Ford Fusion

2004

19.000

20.000

Renault Megane

2004

23.000

24.000

Opel Astra

2004

13.000

14.000

Ford Ranger

2005

20.000

21.000

Peugeot 307

2006

24.000

24.000

Renualt Clio (dizel)

2008

20.000

21.000

Hyundai Accent

2003

11.000

12.000

Ford Focus

2002

17.000

17.500

Toyota Corolla

1994

7.000

7.500

Doğan SLX

1998

9.000

10.000

Renault Broadway

1992

6.000

7.000

Honda 1.6

2001

14.000

15.000

Polo Classic

1999

11.000

12.000

Uno S

1998

8.000

8.500

Şahin

1994

5.000

5.500

Renault Kangoo (dizel)

2008

22.000

23.000


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