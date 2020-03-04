İkinci el telefonlar kayıt altına alınıyor: Hasar durumu, parça değişikliği ve IMEİ kaydı uygulama üzerinden öğrenilebilecek

İkinci el telefonun bütün bilgileri öğrenilebilecek

Vergilerin düşürülerek sektörün kayıt altına alınabileceğini dile getiren Turnacı, ikinci el telefonlara yönelik bir uygulama geliştirdiklerini bildirdi. Turnacı, karakutu gibi çalışan uygulama hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Kullanıcılar ikini el telefon alırken kaçıncı el olduğunu öğrenebilecek, hangi parçalarının değiştiğini görecek. Garanti durumundan tutun da IMEI numarasına kadar telefon hakkında bütün bilgilere ulaşabilecek. Satmak istediği telefonundaki bilgilerde kalıcı olarak silinebilecek. Uygulamamızı yakın zamanda kullanıcıların hizmetine sunacağız. Ayrıca ikinci el telefonların garantili olarak satılması için Maliye ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor."

"Kullanılmış telefonları ihraç edebiliriz"

İkinci el cep telefonlarında ihracat önerisinde bulunan Turnacı, “Şu an ikinci el telefonlarda yenileme oranı yüzde 12 civarında. Bu oranı yükselterek üçüncü dünya ülkelerine ihraç edebiliriz. Bu konuda çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

"Klonlamanın devlete maliyeti 3 milyar lira"

Sektörde 15 yıldır klonlama sorunundan bahsettiklerini dile getiren Turnacı, yapılan düzenleme ile 7 yıl sinyal alınmayan cihazların IMEI havuzundan çıkarıldığını, bu sürenin 2 yıla indirilmesi gerektiğini söyledi. Turnacı, klonlanan cihazda şu an Türkiye'nin yıllık kaybının 3 milyar TL civarında olduğunu bildirdi.

Turnacı, 5809 numaralı elektronik Haberleşme Kanunu'na göre sahte kimlik ve işlemler sebebiyle 300 bin dosyanın beklediğini belirterek “Bunların yüzde 90'ı lehte sonuçlanıyor. Bu ayıbı sona erdirmememiz gerekiyor. Mağduriyetin giderilmesi için Mernis sistemine geçilmeli. IMEI klonlanmasına yönelik olarak ağır cezalar uygulanmalı. Böylece mağduriyetler yüzde 99 sona erecektir” dedi. Ayrıca sicil affı talebinde bulunan Turnacı, “İşletmelerin yüzde 60'ı artık yatırım yapmak istemiyor. Sahte belge gelecek ya da ceza yiyeceğiz diye korkuyor” diye konuştu.