İkinci el telefonda ‘ByLock’ alarmı

Gülen cemaatine yakın kişilerin kullandığı öne sürülen ByLock’lu telefonların, elden çıkarmak için piyasa fiyatının altında satıldığı iddia edildi.

ByLock nedir?

Hürriyet’te yer alan habere göre, mevcut telefonlarından uygulamayı silen kişilerin, arama yapılma ihtimaline karşı telefonları elden çıkarmak amacıyla gerek internet üzerinden gerekse telefonculara çok düşük fiyatlara sattığı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Elektrik Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu yöneticisi ve Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, oda üyelerinden kendilerine piyasada 2 bin lira civarı telefonların 500 lira gibi bir fiyata satıldığının iletilmesi üzerine araştırma yaptıklarını ve bazı telefonlarda geçmişte Bylock programının kullanıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Üzen, “Bunların tabii 300, 500, 600 lira gibi piyasa fiyatlarının oldukça altında olduğunu tespit ettik. Piyasada bu telefonların neden bu kadar ucuza satıldığını bir araştıralım istedik. Bu telefonların daha öncesinde FETÖ mensupları tarafından Bylock programının kullanıldığı tespitini yaptık. Bu sadece esnafa satılmıyor. İnternet üzerinden de satışı yapılabiliyor. Vatandaşlarımızın her şeyden önce satın aldıkları telefonların daha öncesinde Bylock programı kullanıldığı için sonrasında mağduriyet yaşayabileceklerini düşündük. Bu FETÖ üyesi olmaktan ya da bunlarla işbirliği içerisinde olmaktan hiçbir suçunuz yokken suçlu hale düşebilirsiniz diye vatandaşlarımızı uyarıyoruz” dedi.

Vatandaşlara ve ikinci el telefon satan esnaflara uyarılarda bulunan Üzen, “Vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle cep telefonu sektöründeki hizmet eden esnaf ve sanatkarımız bu konuya çok dikkat etmeli. Sonrasında emniyet tarafından başları ağrıyabilir. Onun için biz Manisa’da temsil etmiş olduğumuz cep telefoncu üyelerimizi hızlı bir şekilde bilgilendirdik” diye konuştu.