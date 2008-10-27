İkinci el otonun tam zamanı!

Ekonomik krizden ikinci el otomobil piyasası da etkilendi. İkinci el otomobiller fiyatlarındaki düşüşlere rağmen ilgi görmüyor.



Konya'da hafta sonunda kurulan İkinci El Otomobil Pazarında satıcı çok ama alıcı yok. Pazara satış için otomobilini getirenler alıcı bulamıyor.



Döviz fiyatlarındaki yükselme karşısında fiyatların artması beklenirken tam tersine ucuzlama dikkati çekiyor. Pazara otomobil almak için gelenlerin önemli çoğunluğu da 5-9 bin YTL arasında değişen araçlara ilgi gösteriyor. Diğer araçların fiyatları ise talebin az olması nedeniyle giderek düşüyor.



Pazarda otomobillerini sergileyen Aras Nakliyat İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Sahibi Şaban Aras, ikinci el otomobil piyasasının 2 ay öncesini arar hale geldiğini söyledi.



Fiyatların kendisini bile şaşırtan oranlarda düştüğünü dile getiren Aras, şunları kaydetti:



"Alım gücünün düşmesi, otomobile ilgiyi azalttı. Avrupa'nın dev otomobil üreticilerinin bile satışların azlığı nedeniyle işçi çıkardığı bir dönemde ikinci ele olan talep adeta sıfıra düştü. 1-1,5 ay önce 26 bin YTL olan 2004 model Opel Vectra 1,6 nın fiyatı 22-23 bin YTL ye, geçen yıl 30 bin YTL olan 2005 Renault Megane Dynamic bugün pazarda 22 bin YTL ye düştü.



2007 model Volvo S40, pazarda 35 bin YTL ye alıcı bulamıyor. Bu aracın yeni modelleri 75 bin YTL den satılıyor. 1998 model Opel Astra nın fiyatı 1 ay öncesine göre 2 bin, 1 yıl öncesine göre 4 bin YTL düşerek 11 bin YTL ye geriledi. 2002 model Toyota Verso ise 2 ay önce 27 bin YTL iken pazardaki fiyatı 23 bin YTL oldu. Bunun gibi bir çok araçta ciddi fiyat düşüklüğü var."



Ucuz otomobillere ilgi var



Aras, yüksek fiyatlı araçların büyük düşüşlere rağmen ilgi görmediğini belirterek, 7 bin ile 7 bin 500 arasında satılan 1998 model Şahin ve 5 bin YTL ye giden Skoda Favorit gibi ucuz araçların daha fazla ilgi gördüğünü bildirdi.



Bu düşüşlerde krediyle alınan ve borcu ödenemeyen otomobillerin piyasaya sunulmasının etkisi olduğunu vurgulayan Aras, Özellikle İstanbul'da bu açıdan piyasa çok hareketli. 2006-2008 model arası çok sayıda otomobil borcu nedeniyle satışa çıkarıldı. Bazı firmalar, ödemelerini yapmak için elindeki araçları satmak zorunda kalıyor. Bunlar fiyatların düşmesinde etkili dedi.



Aslında ikinci el otomobil almak isteyenler için tam zamanı olduğunu dile getiren Aras, "Zaten ikinci el otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Bugün yeni otomobili alın plakasını takıp 5 kilometre ilerdeki pazara çekin inanılmaz kayıp olduğunu görürsünüz. 60 bin YTL'lik yeni otomobil bu şekilde 20 bin YTL'ye varan oranda değer kaybediyor. Ancak ihtiyaç için ikinci el otomobil alacaklar bu dönemi kaçırmasın" diye konuştu. AA

