İkinci el otomobilde fiyatlar Temmuz’da yüzde 2.6 arttı; en çok ilan Renault Clio ve VW Passat için verildi

Sahibinden.com verilerinden hazırlanan rapora göre Temmuz ayında en çok ilan verilen otomobil markası Renault Clio ve Volkswagen Passat oldu. Sıralama Renault Megane ve Ford Focus ile devam etti. Temmuz ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise değişmedi ve geçtiğimiz yıl da olduğu gibi ilk sırayı yine Nissan aldı.

Sahibinden.com raporuna göre Temmuz ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. 2020 yılının Temmuz ayında ilan sayısı ile lider olan 2015 model otomobiller bu yıl, 2016 model otomobiller ile birinciliği paylaştı.

Geçtiğimiz senenin Temmuz ayına oranla 2 puan düşüş görüldü ve tüm ilanlar arasında araçların yüzde 33,5’i 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 25,4’ü 50.000 – 100.000 TL aralığında satışa sunuldu, bu oran geçtiğimiz yıl ise yüzde 33,4 olarak belirlenmişti.

Sahibinden.com’da Temmuz ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken otomobil, geçtiğimiz sene olduğu gibi Volkswagen marka otomobiller. Sıralama ise değişmiyor ve Volkswagen’i Renault, BMW, Opel ve Ford takip ediyor.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 10 dakika 3 saniye.

Sahibinden.com’un Temmuz ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 2,6 arttı.