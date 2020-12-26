İkinci el otomobilde fiyatlar Aralık'ta yüzde 10 düştü

Her sene yıl sonunu yüksek satış adetleriyle kapatan otomotiv sektörü, Aralık ayını bu kez beklentilerin altında kapattı. Talepteki düşüş ikinci el araç satışlarına da yansıdı. Otomotiv piyasasındaki gelişmeleri izleyen veri kuruluşu Cardata'ya göre, ikinci el araç fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 düştü. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “İkinci el araç fiyatları son 1 yıl içerisinde ilk defa düştü. Dövizde ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin ikinci el bir araç satın alma kararını ‘Bekle-gör politikasına’ çevirmesine neden oldu. Yaptığımız piyasa analizlerinde ikinci eldeki bu fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında olduğunu gözlemledik” dedi. Hüsamettin Yalçın ayrıca, pandemi etkisi, faizlerin yükselmesi ve BDDK’nın aldığı vade kararlarının sıfır kilometre araç satışlarını azaltacağını da sözlerine ekledi.

“İkinci elde fiyatlar bu yıl ilk kez düştü”

Uzun zamandır elinde yüksek maliyetli ikinci el araç stoku bulunan esnaf veya satıcının hızlıca satış yapabilmek için fiyatları düşürdüğünü belirten Yalçın, “İşte bütün bu sebeplerden dolayı ikinci el araç fiyatları, son 1 yıl içerisinde ilk defa düştü. Yaptığımız piyasa analizlerinde ikinci eldeki bu fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında olduğunu gözlemledik. 0 kilometre araçlardaki yıl sonu kampanyalarının etkisiyle ikinci el araç fiyatlarındaki bu düşüşün Aralık ayı sonunda kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Faizlerin yeniden yükselmesi ve BDDK’nın taşıt kredilerine getirdiği vade düzenlemesinin etkisiyle sıfır kilometre araç satışlarının azalacağını da vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın şu değerlendirmeyi yaptı:

“0 kilometre araç satışlarında markalar çok çeşitli satış kampanyaları başlattılar. Bu kampanyaların mutlaka satışlara bir etkisi olacaktır ancak fiyatlar hala çok yüksek. En düşük sıfır kilometre araç fiyatı şu an 123 bin 900 TL. Öyle ki, pazarda şu an sıfır kilometre olarak satılan toplam 1071 binek otomobil arasında 150 bin TL bandında sadece 13 binek otomobil, 200 bin TL bandına ise sadece 81 binek otomobil kaldı. Dolayısıyla Aralık ayında iç pazarın Ekim’deki gibi 94 bin adetleri veya Kasım’daki gibi 80 bin adetleri göreceğini öngörmüyoruz. Ayrıca, BDDK kararları doğrultusunda fiyatı 300 bin TL’nin üzerinde olan taşıt kredilerinde vade sınırının 48 aydan 36 aya, 750 bin TL’nin üzerindeki krediler için de vade sınırının 48 aydan 24 aya çekilmesi ve geçen haftaki faiz artırımı sıfır kilometre satışlarını aşağı yönlü etkileyecektir.”