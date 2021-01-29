İkinci el otomobil satışında son 4 yılın en düşük rakamı yaşandı!

İkinci el otomobil pazarında, 2020 yılının aralık ayında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşanırken, 2016 eylül ayından bu yana en düşük rakama geriledi.

Koronavirüs salgınının etkisiyle, araç üretiminin sekteye uğraması, araç tedarikinde sorunlara yol açmış, bu durum ikinci el piyasasında adeta bir patlamaya yol açmıştı. İkinci el pazarına taleple birlikte fiyatlar da büyük yükseliş yaşanmıştı. Kimi modellerde fiyat artışları neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmıştı.

Ancak ikinci el araç tarafında ortaya çıkan bu rüzgar tersine döndü. Özellikle fiyatlarda ortaya çıkan köpükle de birlikte sektörde durağanlık yaşanmaya başladı.

2016'dan bu yana en düşük rakama geriledi

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bıçak gibi kesilen talepler satış rakamlarına da çok açık bir şekilde yansıdı. İkinci el araç pazarında 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş geçtiğimiz ay rekor düzeylere yükseldi. 2020 aralık ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşandı.

Aralık ayında 350 bin adedin altına inerek 349 bin seviyelerine gerileyen ikinci el otomobil satışları bu rakam ile 2016 yılı eylül ayından bu yana en düşük rakama gerilemiş oldu.

İkinci el araç piyasasındaki keskin düşüş fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıl tavan yapan fiyatlar taleplerin kesilmesiyle aracına göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düşüş gösterirken satıcılar ise araç alacaklara alım için doğru zaman olduğuna ilişkin mesaj veriyor.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç piyasasındaki durağanlığı faizlerdeki artışa ve sıfır araç tarafında çözülen stok problemine bağlarken fiyatların ise geçtiğimiz yıl kasım ayından düşmeye başladığını bunun da yüzde 15 seviyelerine kadar ulaştığını kaydederek, 200 bin TL'lik bir araçta son iki ay içinde 20 bin TL düşüş yaşandığını belirtti.