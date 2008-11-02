İkinci el otomobil satın alırken şu noktalara dikkat edin

Araba çalıntı çıktı, polis sadece motoru iade etti

İşte ikinci el araç alırken mağdur olmamak için dikkat edileceklerin listesi:- Otomobilin ruhsatında yazan şasi ve motor numaralarını aracın üzerindekiler ile karşılaştırın ve aynı olup olmadığını kontrol edin.- Aydınlık bir ortamda aracı boya ve kaporta hasarlarına karşı inceleyin. Parçalar arasındaki renk farkı, eşit olmayan boşluklar, iç kısımdaki civataların değişmiş olması aracın daha önceden işlem gördüğünü gösterir.- Trafik Şube Müdürlüğü'nden otomobilin sicilini, hilesiz olup olmadığını öğrenin.- Aracın kilometre saati ile oynanıp oynanmadığını kontrol edin. Pedallar ve aracın iç döşemelerindeki yıpranmalar size aracın kilometre değeri hakkında bir ipucu verir.- Aracın servis kayıtlarını gösterir belgelere veya yağ değişim kartına bakarak periyodik bakımlarını düzenli kontrol edin.- Motor yeni çalıştığında sesini dinleyin. Anormal bir ses geliyorsa sebebini araştırın.- Aracın lastiklerini, camlarını, fren ve sinyal lambaları ile iç aydınlatma lambalarını, amortisörlerini, farlarını, radyosunu, ısıtma ve havalandırma sistemini kontrol edin.- Araç ile test sürüşüne çıkarak ön düzen, süspansiyon, motor performansı ve yol tutuş kontrollerini yapın. Herhangi bir yerinden anormal ses gelip gelmediğini kontrol edin.- Aracın emniyet kemerlerinin, hava yastıklarının ve ABS sisteminin aktif durumda olduğundan emin olun.