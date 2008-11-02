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Yaşam

İkinci el otomobil satın alırken şu noktalara dikkat edin

Çalınan otomobil sayısı her geçen gün azalırken bu kez ortaya, piyasaya sahte işlemlerle sürülen araçları satın alanların mağduriyeti çıkıyor.

02 Kasım 2008 02:00

Türkiye'de son aylarda otomobil hırsızlığında önemli oranlarda düşüş görülüyor. Çalınan otomobil sayısı her geçen gün azalırken bu kez ortaya, piyasaya sahte işlemlerle sürülen araçları satın alanların mağduriyeti çıkıyor.

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İşte ikinci el araç alırken mağdur olmamak için dikkat edileceklerin listesi:

- Otomobilin ruhsatında yazan şasi ve motor numaralarını aracın üzerindekiler ile karşılaştırın ve aynı olup olmadığını kontrol edin.

- Aydınlık bir ortamda aracı boya ve kaporta hasarlarına karşı inceleyin. Parçalar arasındaki renk farkı, eşit olmayan boşluklar, iç kısımdaki civataların değişmiş olması aracın daha önceden işlem gördüğünü gösterir.

- Trafik Şube Müdürlüğü'nden otomobilin sicilini, hilesiz olup olmadığını öğrenin.

- Aracın kilometre saati ile oynanıp oynanmadığını kontrol edin. Pedallar ve aracın iç döşemelerindeki yıpranmalar size aracın kilometre değeri hakkında bir ipucu verir.

- Aracın servis kayıtlarını gösterir belgelere veya yağ değişim kartına bakarak periyodik bakımlarını düzenli kontrol edin.

- Motor yeni çalıştığında sesini dinleyin. Anormal bir ses geliyorsa sebebini araştırın.

- Aracın lastiklerini, camlarını, fren ve sinyal lambaları ile iç aydınlatma lambalarını, amortisörlerini, farlarını, radyosunu, ısıtma ve havalandırma sistemini kontrol edin.

- Araç ile test sürüşüne çıkarak ön düzen, süspansiyon, motor performansı ve yol tutuş kontrollerini yapın. Herhangi bir yerinden anormal ses gelip gelmediğini kontrol edin.

- Aracın emniyet kemerlerinin, hava yastıklarının ve ABS sisteminin aktif durumda olduğundan emin olun.

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