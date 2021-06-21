İkinci el otomobil fiyatına kurbanlıklar ahırdan zor çıktı!

Malatya'da büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin bir yıldır ahırdan çıkarmadan özenle baktığı tonluk kurbanlıklar, Kurban Bayramı'nda ikinci el otomobil fiyatına alıcılarını bekliyorlar.



Malatya’nın Battalgazi ilçesi Vaizpınarı Mahallesi'nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Boynuyoğun, yıllardır Kurban Bayramı'na özel hayvan yetiştiriyor.



Bu yıl da bayram için yaklaşık 50 adet kurbanlık yetiştiren Boynuyoğun’un doğal yemlerle beslediği 10 kurbanlık yaklaşık 1 ton ağırlığa ulaştı. Canlı kilo fiyatı 30 liradan alıcıya sunulan tonluk kurbanlıklar, ikinci el otomobil fiyatına alıcı buluyorlar.

29 bin liraya kurban!

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Boynuyoğun, tonluk kurbanlıklardan birini kilosu 29 liradan sattıklarını belirterek, "Tonluk olarak yaklaşık 10 kurbanlığımız var. Kilo olarak 900 var, bin 100 kilo var, bin 200 kilo var. Bir tanesini tartılmadan kilosunu 29 liradan verdik. Toplam 30 liraydı arkadaş 1 lira ikram istedi. Bir ton civarında gelir" dedi.

Kurbanlıkların bir yıldır ahırdan çıkmadığını ve ahırın dışında baş etmenin güç olduğunu belirten Boynuyoğun, "Şu anda ahırdan çıkaramıyoruz, bir tane çıkardık bayağı zorlandık. Toplam 6 kişi ahırdan çıkarmaya çalıştık, çıkaramadık. Çünkü bunlar bir yıldır hiç dışarıyı görmediler. Tonluk hayvanları satamazsam bayramdan önce keseceğim. Bayram sonrasını bekleyemeyiz, çünkü bunlar kaldıkça ağırlaşıyorlar" ifadelerini kullandı. (İHA)