İkinci el otoda ekspertiz dolandırıcılığı

Yılda yaklaşık 8 milyon aracın el değiştirdiği ikinci el oto piyasasında şimdi de ekspertiz skandalı patlak verdi. Tüketici Dernekleri Federasyonu'na (TÜDEF) gelen şikâyetlere göre hava yastığı patlamış, emniyet kemeri çalışmayan hatta kaza geçirip perte çıkan iki aracın birbirine yapıştırılarak tek araç haline getirilenlere dahi sağlam ekspertiz raporu verildi. TÜDEF, Sanayi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nı acilen göreve çağırdı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, yapılan araştırmada ikinci elde 1 yılda alınıp satılan araçların yaklaşık yüzde 70'i, yani 5.5 ila 6 milyonu için ekspertiz firmalarında zorunlu test yaptırılıyor. Ancak halen 6 bin ekspertiz firmasından sadece 2 bininin TSE belgesine sahip olduğu belirtildi. Yasa gereği 8 yaşın altı veya 160 binden daha düşük kilometreli araçların alım satımında ekspertiz raporu alınması zorunlu.

TÜDEF Başkan Vekili Sinan Vargı, TSE belgesi olmadan faaliyet gösteren ekspertiz firmalarına yönelik şikâyetlerin olağanüstü düzeyde arttığını bildirdi. İkinci elde her ay 400 bin ila 500 bin civarında aracın el değiştirdiğini, bunların da 280 bin ila 350 binin ekspertiz firmalarında teste sokulduğunu belirten Vargı, “İşleri iyi gitmeyen birçok esnaf, bu işte iyi para var diyerek anlamadığı halde oto ekspertiz firması açtı. Çünkü ekspertiz firması açmak için belediyeden izin almak yeterli. Satıcı ile anlaşan oto ekspertiz firmaları alıcıya aracın hatalarını söylemiyor. Sürücü o araçla kaza yaptığında hava yastığı ve emniyet kemeri çalışmadığı için ölüme yol açabiliyor” dedi.

“TSE belgesi olmayan firmanın raporu mahkemede geçersiz”

Sinan Vargı, TSE yeterlik belgesi olmayan ekspertiz firmalarından alınan raporların mahkemelerde geçersiz sayıldığını söyledi. Vargı, sağlam aracın teste sokulup aynı marka kusurlu aracın satıldığını, şasi ve motor numaralarına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.