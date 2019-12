-İkinci el otoda bayram yoğunluğu ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - İkinci el otomobil pazarları, otomobilini satmak isteyen vatandaşlar ve otomobil alım satımı yapanların getirdiği araçlarla yılın en yoğun dönemlerini geçirirken, Ramazan Bayramı'nda kendi otomobiliyle tatile gitmek isteyenler, ikinci el otomobile yoğun ilgi gösteriyor. Pazar esnafı ise yoğunluğa karşın satış yapamamaktan şikayet ediyor. OSTİM ikinci el oto pazarı yöneticisi Hüseyin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın yaz aylarında daha yoğun olduğunu belirtti. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatile çıkmak isteyenlerin otomobil arayışına girdiğini dile getiren Özdemir, bu nedenle yoğunluğun daha da arttığını söyledi. Fiyatların da artan ilgi nedeniyle yüksek seyrettiğini belirten Özdemir, ikinci el otomobil fiyatlarının eylül ayının sonlarına doğru belirgin bir şekilde düşmese bile daha makul olacağını kaydetti. Özdemir, pazarın yoğunluğundan genel olarak memnun olduklarını belirtti. Otomobil satıcısı Haydar Halıcı ise pazardaki yoğunluğu ''kuru kalabalık'' olarak nitelendirdi. Vatandaşların otomobillere ilgi gösterse bile fiyatını sorar sormaz pazarlık yapmadan gittiğini belirten Halıcı, satış yapamamaktan şikayet etti. Halıcı, yaptıkları satışlardan 200-300 TL gibi miktarlar kazandıklarını, bunun da kendilerini çok zorladığını söyledi. Otomobil alım satımıyla ilgilenenlerin sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Halıcı, satışlarının azalmasında bunun da etkisi olduğunu belirtti. İbrahim Danacı da ramazan ayının son bir haftasının otomobil satışları bakımından yılın en yoğun dönemi olduğunu, buna karşın istedikleri satış miktarını yakalayamadıklarını söyledi. Fiyatların vatandaşlara yüksek geldiğini belirten Danacı, sattıkları otomobillerden cüzi miktarlarda kar edebildiklerini kaydetti. -''İnternet, satışları etkiledi''- Geçmiş yıllarda alım satım işlerinin çok daha fazla olduğunu belirten Danacı, internet üzerinden yapılan satışların da otomobil pazarlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Vatandaşların internette istediği her an istediği özelliklerde otomobili bulabildiğine işaret eden Danacı, kendilerinin de internetten yaptıkları satışın pazardakinden daha fazla olduğunu söyledi. Danacı, görmeden karar veremeyen alıcıların otomobil pazarlarını tercih ettiklerini kaydetti. Otomobilini satışan çıkaran Ferhat Erdem, 3 haftadır otomobilini pazara getirdiğini, ancak müşteri bulamadığını ifade etti. Vatandaşların otomobili ancak çok uygun fiyatlarda olursa aldığını belirten Erdem, otomobili için 2 ay önce ödediği bedelin altında miktarlar teklif edildiğini söyledi. Altın fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşların otomobil almak yerine birikimini altına yatırmak istediğini öne süren Erdem, ''Vatandaş, otomobil yerine altın alırsa, 2 ay sonra daha iyi bir araba alabileceğini düşünüyor. Bu nedenle birikimini altına yatırıyor'' dedi.