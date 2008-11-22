İkinci el oto galerileri şehir dışına çıkacak

Yerleşim yerlerinin arasında kalan oto galerileri, şehir dışına çıkartılıyor. İçişleri Bakanı Beşir Atalay`ın imzasını taşıyan konuya ilişkin bir genelge tüm valiliklere gönderildi.



Vatandaşların ikametine ayrılan binaların giriş katlarının, ikinci el oto alım-satımı yapan işyeri sahipleri tarafından kiralandığı ifade edilen genelgede; satışa sunulan araçların, apartman girişlerinde, yol kenarlarında, kaldırımlarda ve zaman zaman da yol ve caddelerde sergilendiği kaydedildi.



Genelgede, `Birçoğu LPG`li olan bu araçlar, özellikle geceleri apartmanların giriş katlarındaki dükkanlarda bırakılması suretiyle, bina sakinleri bakımından büyük risk oluşmasına sebep olmakta, binada ve çevrede bulunan halkın, can ve mal güvenliğini tehdit etmekte` denildi. Genelgede, bugüne kadar 15 ilde oto galerilerinin yerleşim alanı dışına çıkarıldığı, 45 ilde çalışmaların devam ettiği, 17 ilde çalışmalara henüz başlanmadığı ve 4 ilde ise oto galerisi bulunmadığının belirlendiği ifade edildi.



Belediyeye görev

Genelgede bu sorunun çözümü konusunda belediye başkanlarının konuyla bizzat ilgilenmeleri, valilerin de yakın ilgi ve takibi ile belediyelere bu anlamda destek olmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.



Yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:



* Belediyeler ikinci el oto galerilerini 2009 yılı Mayıs ayının sonuna kadar yerleşim alanları dışına taşıyacaktır.



* İkinci el oto galerileri için tahsis edilen yerlerde, araç alım-satım ve devirlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve işlemlerin sonuçlandırılması bakımından, idari büroların açılması valiler tarafından sağlanacaktır.

