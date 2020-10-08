İkinci el online araç satışı, 2019'a göre yüzde 38 arttı

Eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 38 artış, geçen aya göre yüzde 15 düşüş gözlendi.

Her 10 araçtan 6'sı satıldı

Eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 84 artışla 300 bin 946 adet olarak gerçekleşti.

İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 64’ü, başka bir ifadeyle, ilana çıkan her 10 araçtan 6'sı satıldı.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, eylül ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 191 bin 252 adet satış gerçekleşti.

C segmenti araçlar pazar lideri

Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 67 bin 306 adetlik satış ve yüzde 41,9 pay ile C segmenti oldu.

Bu dönemde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 24,5’ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 49,3’ünü 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 26,2’sini de 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu.

Eylülde, 2. el online pazarda araç fiyatları geçen aya göre yüzde 12,7, "100" olarak başlangıç noktası kabul edilen 2019 yılının aralık ayına göre de ortalama yüzde 49,1artış belirlendi.