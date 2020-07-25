İkinci el konut satışı patlayıp markalı konutlar elde kalınca kampanya faizine ayar geldi

Kamu bankaları kredi koşullarını ikinci el konutlar için yeniledi. Faiz oranı 0,74’ten 0,79’a çıktı, azami 180 ay vade 120 aya çekildi. Kredide birinci el konutlar avantajlı hale geldi.

İkinci el konutlar için daha önce azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı uygulanıyordu.

Kamu bankalarının indirimli faizli kampanyasında birinci el/sıfır konutlar için 15 yıla kadar vade sürüyor. Birinci elde aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor.

Birinci el konutlarda da ödemesiz dönem kalktı, ancak bazı bankalarda halen 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunulabiliyor.

T24 yazarı Barış Soydan, önceki gün yazdığı yazıda birinci el konutların satışı yerinde sayarken ikinci eldeki patlamayı gündeme getirmişti. Soydan şöyle demişti:

"Bu yıl ikinci el konutların satışı patlarken birinci el veya nam-ı diğer "markalı konutların" satışları yerinde saymış. Detaya inelim: Faizlerdeki düşüşe rağmen bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı döneminden daha az sıfır konut satılmış. Geçen yıl satılan sıfır konut sayısı 206 binmiş, bu yıl 197 bine inmiş. Oysa ikinci el konut satışında patlama var: 299 binden 426 bine çıkmış.

Oysa hükümet bunu istiyor. Konut kredisi faizlerini, mal sahipleri zam yapsın, fazladan 100 bin lira kazansın diye indirmedi. "Konut satışları artsın da inşaat şirketleri yeni projelere başlasın; inşaata mal üreten sanayiler hareketlensin, işsizlik bir nebze olsun azalsın, ekonomi canlansın, AKP’den kaçan oy geri dönsün" diye indirdi.

Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Vatandaş ikinci el konuta yönelince markalı konutlar elde kaldı. İnşaat şirketleri milyon dolardan vatandaşa iteleyecekleri yeni projelere başlayacak cesareti bulamadı…"