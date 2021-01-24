İkinci el araçların fiyatını hesaplama modülü geliştirildi

İkinci el araçların değerini internet üzerinden hesaplamaya yönelik bir fiyatlandırma modülü geliştirildi. Otomotiv veri şirketi Cardata tarafından kullanıma sunulan modül, internet siteleri üzerinden tüketicilere araçlarının değerini ücretsiz olarak gösteriyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomotiv sektöründe yaşanan son gelişmelerin sektörde ikinci el araca ulaşmayı zorlaştırdığını belirterek, geliştirdikleri modülün tüketicilere araçlarının değerini üç adımda öğrenme şansı sunduğunu kaydetti.

İkinci el ticareti yapan distribütörler, bayiler ve galerilerin sınırlı kanallar üzerinden ikinci el araçları satın alabildiğine de dikkat çeken Yalçın, "Geliştirdiğimiz akıllı fiyatlandırma ve yönlendirme modülü sayesinde tüketicilerle ikinci el araç arayan işletmeleri bir araya getirebiliyoruz. Böylece işletmeler hem kendi panelleri üzerinden ikinci el araç fiyatlandırmalarını yönetebiliyor hale gelecek hem de talep ettiği ikinci el araç kaynağına ulaşabilecek" dedi.