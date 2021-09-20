İkinci el araç piyasasında zam bekleniyor

Çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimi avantaja çeviremeyen tüketici, ikinci el araca yöneldi. Yılın son çeyreğinde baskılanan talebin ortaya çıkacağını ve sektörün hareketleneceğini öngören sektör temsilcileri yıl sonuna kadar kur, faiz ve sıfır kilometredeki stok kriterleriyle paralel olarak ikinci elde maksimum yüzde 8’lik bir fiyat artışı beklentileri olduğunu söyledi.

Tatil sezonunun bitmesi, iş ve okula dönüşün başlaması otomobil ihtiyacını artırdı. Salgına yönelik endişelerin devam etmesiyle toplu taşımayı güvenli bulmayan birçok tüketici, bireysel araç sahipliğine yöneldi. Sektör temsilcileri, eylül ayında ilk kez araç almak isteyenlerin sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti. Çip krizi nedeniyle sıfır araç pazarında stok sorunu derinleşince, talep ikinci el pazarına kaydı.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, hükümetin düşüşe geçen otomobil satışlarını artırmak için ÖTV matrahlarında düzenlemeye gitmesi, geçen ay ikinci el piyasasında keskin bir düşüşe neden olmuştu. Sıfır otomobil pazarı yüzde 0.9 artış sağlarken, ikinci el pazarında ağustos ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 düşmüştü. Kötü bir yıl geçiren ikinci el otomobil pazarı, ilk sekiz ayı yüzde 23 daralma ile kapattı. Eylül ayında ise işler tersine döndü. Çip krizi nedeniyle matrah düzenlemesini avantaja dönüştüremeyen tüketici, yeniden ikinci ele yöneldi. İkinci el pazarında asıl hareketliliğin ise son çeyrekte yaşanması bekleniyor.

İkinci el araçlarda talebin artması bekleniyor

İkinci el otomobil sektörü Kasım 2020-Mayıs 2021 döneminde tarihinin en durgun dönemlerinden birini yaşadı. Tedarik ve stok sorunları nedeniyle, sıfır kilometre araçlardaki avantajlı fiyatların pazarda karşılık bulamadığını ve eylül ayı başı itibariyle etkisini yitirdiğini öne süren sektör temsilcileri, tüketicilerin tekrar ikinci el araç pazarına yönelmeye başlayacağını aktardı. Çip probleminin 2022 yılının ilk çeyreğine kadar süreceğini öngören sektör temsilcileri, bu dönemde ikinci el araçlarda talebin artmasını beklediklerini söyledi.

Piyasanın gidişatını çip krizi belirleyecek

Çip krizi kaynaklı yeni araç üretiminde tedarik sıkıntısının neredeyse tüm markalarda yıl sonuna kadar devam edeceği ve bu durumun ikinci el araç piyasasına yarayacağını ön gören sektör temsilcileri, sıfır araç pazarındaki çip krizinin bu ay derinleştiğini, piyasanın gidişatını çip krizinin belirleyeceğini söyledi.

"İkinci elde arz sorunu yaşanmıyor"

Otomotiv sektörü temsilcileri, ikinci el pazarında şimdilik arz sorunu yaşanmadığına dikkat çekti. Hatta bazılarına göre, ikinci el araç almak için en doğru zaman bu ay. Gelecek ay fiyatlar artacağı gibi stoklarda da azalma olabileceği dile getirildi çünkü normal şartlarda yaz sezonunun bitmesine paralel kısa dönem araç kiralamadan dönen araçlar, ikinci el pazarında büyük bir arz yaratıyordu. Ancak sezonun bitmesine rağmen bazı kiralama şirketlerinin, yenisini alamama korkusuyla aracı satmak yerine elinde tuttuğu belirtildi.

Diğer yandan çip krizi nedeniyle sıfırda yaşanan arz sorunu da ikinci el pazarına yeni araç girişini kısıtlıyor. Özellikle ekim ve kasım aylarında ikinci elde artması beklenen talep karşısında, stok sorununun başlayabileceği ön görüldü.

İkinci elde fiyatlar yıl sonuna kadar yüzde 8 artacak

Sektör temsilcileri, ikinci elde artan talebe bağlı olarak fiyatların da yükselişe geçtiğini açıkladı. Ağustos sonuna doğru fiyatlar yüzde artmıştı. Önümüzdeki dönemde de ikinci el otomobil piyasasında her ay ortalama yüzde 2 fiyat artışı bekleniyor. Otomotivciler, yıl sonuna kadar kur, faiz ve sıfır kilometredeki stok kriterleriyle paralel olarak ikinci elde maksimum yüzde 8’lik bir fiyat artışı beklentileri olduğunu belirtiyor.