-İKİNCİ EL ARAÇLARDA ALDATILMAYA SON SAKARYA (A.A) - 11.07.2010 - Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi'nce (TRAMER) 2009 yılı ağustos ayında devreye alınan ''Otokontrol 5664'' SMS Servisi, ikinci el araç alacaklara büyük kolaylık sağlıyor. Sistemle, araç sahipleri, ikinci el araç alacak olanlar ya da kaza mağdurları, ''5664''e mesaj atarak, aracın kaza ve hasar durumuna ilişkin birkaç saniyede bilgi alabiliyor. Servis, aracın sigorta ve poliçe bilgilerine de ulaşmayı sağlıyor. TRAMER Müdürü Mehmet Üst, yaptığı açıklamada, Turkcell ve Vodafone operatörlerinde aktif olan sistemle, vatandaşlara saniyeler içinde istedikleri bilgiyle geri dönüş yaptıklarını söyledi. Sistemin aracın mevcut plakasından şasi numarasını tespit ettiğini ifade eden Üst, ''Aracın şasi numarasından hasar geçmişi araştırılıyor. Plaka ne kadar değişmiş olursa olsun, o şasiye ait aracın hasar geçmişine bakılıyor ve kullanıcılara saniyeler içinde cevap veriliyor. Sistemde trafik sigortalarında 2003 yılı ve sonrası, kaskolarda da 2004 yılı ve sonrası araçlar yer alıyor'' dedi. Sistemin trafikteki tüm araçları kapsamadığına dikkati çeken Üst, araçların yüzde 91'inin trafik sigortası bulunduğunu belirtti. Üst, sistem devreye alındığında, günde ortalama 20 bin sorgulama yapılmasını beklediklerini, çünkü yılda 3 milyon aracın el değiştirdiğini, bunların 2-3 kez sorgulanmasıyla bu rakama çıkılabileceğini düşündüklerini, ancak şu anda günlük 5 bin civarında sorulama yapıldığını anlattı. -İKİNCİ ELDE ALDATMANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ- Sistemin hasarlı araçların gerçek piyasasını ortaya çıkarması açısından yararlı olduğunu belirten Üst, sistem devreye alınmadan önce hasarlı ve pert olmuş araçları hasarsız diye satanlar bulunduğunu, sistemin söz konusu kişilere fırsat vermediğini söyledi. Sistemle ikinci el satışlarında aldatmanın önüne geçildiğine dikkati çeken Üst, şunları söyledi: ''Artık hasarsız diye satamayacaklar. Bu da vatandaşın yararına. Bunları disipline ettik diyebiliriz. Şimdi artık kimse aracının hasarını gizleyemeyecek. Sistem, tüketici lehine doğru bir piyasanın oturmasını sağlayacak önemli projelerden bir tanesi. Gerçekten hasarlı araçların hasarsız diye satışı çok oluyordu. Vatandaş mağduriyete uğruyordu. Bilinilirlik arttıkça hasarlı aracın satış fiyatı ile hasarsız aracın satış fiyatı ortaya çıkacak.'' -''BABAM BİLE BİLMİYOR ÇARPTIĞIMI SİZE Mİ KALMIŞ''- Sistemin devreye girmesiyle, aracının hasarının bilinmesini istemeyenlerden, telefon, mail ya da mektup aracılığıyla ilginç tepkiler aldıklarını belirten Üst, şunları anlattı: ''Benim aracımın değerini düşürdünüz' diye absürt telefonlar ya da mesajlar geliyor. 'Babam bile bilmiyor hasarını, size mi kalmış', 'tam aracımı satıyordum, değerini düşürdünüz', 'hasarımı oradan siler misiniz', 'benim aracımın bilgilerini başkalarına neden veriyorsunuz', ''TRAMER Bey diye biri var mı orada?' gibi yüzlerce şikayet alıyoruz. Bu anlamda baktığımızda projenin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü haksız kazanç elde eden, vatandaş da olsa karşı mağduriyetleri önlemesi adına bizi sevindiriyor. Şu anda ne Avrupa, ne de dünyada tam benzeri bir uygulama yok. SMS ile bir tek Amerika'da böyle bir uygulama var ama bizdeki gibi tam merkezli bir veritabanından veren başka bir ülke yok.'' Sisteme halkın ilgi gösterdiğine dikkati çeken Üst, ''2009 yılı Ağustos ayından itibaren 1 milyon 82 bin 284 SMS gönderilmiş. 1 milyon 23 bin 788'i hasar sorgulaması, 38 bin 950'si kaza tutanağı sorgusu, 8 bin 545'i poliçe, 635'i mağdur sorgulama. Sorgulamaların yüzde 95'i hasar sorgusundan oluşuyor. Sigortalarım Servisi için 10 bin 283 SMS atılmış. 285 bin 749 adet hatalı mesaj gönderilmiş, toplamda 1 milyon 376 bin 540 adet sorgu yapılmış'' şeklinde konuştu.