"İkinci el araç fiyatları nisanda artacak"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır ve ikinci el araç satışında pandemi döneminde yaşanan sıkıntılarla Türkiye'de de düşüş olduğunu ve sektörün 2021'i yüzde 7 daralmayla kapattığını, 2022 başında da daralmanın devam ettiğini belirtti. Erkoç, sıfır araç sektöründe canlanma için ise nisan ayına işaret ederken, söz konusu durumun ikinci ele olan talebi artıracağını ve fiyatların yükseleceğini aktardı.

Erkoç, geçtiğimiz ay Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından taşıt kredisi limitlerinde kullanılabilecek vade oranlarının artırılması düzenlemesinin ise etkisini göstermeye başladığını ifade etti.

Milliyet'ten Betül Topaklı'ya konuşan Erkoç "Taşıt kredilerindeki kısıtlama sebebiyle kredi kullanamayan vatandaşlarımız kredi kullanabiliyor, bu düzenleme sayesinde yaşanan hareketlenmeyi gözlemleyebiliyoruz. Piyasalarda yaşanan belirsizlik vatandaşlarımızın da beklemede kalmasına sebep olmuştu. Ancak peşinat tutarlarının azalarak taksit sayısının artırılması araç almak isteyen ancak bunu öteleyen, beklemede olan vatandaşlarımızı hareketlendirdi" dedi.

Erkoç, "Ayrıca sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşlarımızın ikinci ele olan talebini artıracak" görüşünü paylaştı. İkinci el pazarındaki durgunluk devam ederken fiyatların da stabil seyrettiğini kaydeden Erkoç, sıfır araç fiyatlarındaki artışın nisan ayı itibarıyla ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını, bu sebeple fiyatların da yükseleceğini tahmin ettiklerini duyurdu.