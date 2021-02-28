İkinci el araç alım satımına vergi yolda

Hükûmet, ikinci el araç satışlarından binde 5 vergi almak için harekete geçti. Hazırlanan yasa taslağının yakında TBMM Genel Kurulu’na gelerek yasalaşması bekleniyor.

Sözcü gazetesinden Taylan Büyükşahin'in haberine göre hazırlanan yasa taslağında, ikinci el araçların satışından binde 5 oranında vergi alınacak. Satış miktarı da aracın en az kasko değeri kadar olacak. Böylece düşük satış gösterilip vergiden kaçılamayacak.

Meclis'te hazırlanan yasa taslağının genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Hazırlanan taslakta “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5” ifadelerine yer verildi.