İkinci el arabada kilometre hilesine hapis cezası

Sakarya'da sattıkları bir arabanın kilometresini 140 bin düşürdükleri iddiasıyla yargılanan iki kişi, 10'ar ay hapis ve 19 bin 580'er lira para cezasına çarptırıldı. Müştekinin zararını karşılayan sanıkların cezaları için hükmün açıklanması ertelendi. Sanıklar, 5 yıl süreyle denetime tâbi tutulacak.

CİHAN’ın haberine göre, dava konusu olay, üç yıl önce meydana geldi. H. isimli kişi, beğendiği bir arabayı 110 bin kilometrede olduğu düşüncesiyle 47 bin liraya satın aldı. Bir süre kullandıktan sonra başka bir araba almak amacıyla satışa çıkaran kişi, kilometresinin 140 bin düşürüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine arabayı satan işyeri sahibi S.B.B. ve satış sorumlusu hakkında şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, arabanın muayene kayıtları incelendi. Aracın 23 Mart 2011'de yapılan muayenede kilometresinin 222 bin 932'de olduğu belirlendi. Kilometresiyle oynandığını tespit eden savcılık, soruşturma sonucunda işyeri sahibi ve satış sorumlusu hakkında, "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İşyeri sahibi, son savunmasında suçla alakası olmadığını belirterek, "Müştekiye araba sattım. Bir sene sonra arabayı değiştirmek istedi. Aracı bir yıl kullandığı halde aldığı fiyata saydım. Aynı fiyattaki aracı temin ederek kendisine verdim. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütaalasında, işyeri sahibinin ikinci el olarak kendisinde bulunan arabanın kilometre bilgilerinde oynama yaptırarak daha düşük kilometreli gösterdiği ve müştekiye sattığını, diğer sanık olan satış yetkilisinin de kilometresiyle oynanmış arabanın satışına doğrudan katıldığını kaydederek cezalandırılmalarını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, işyeri sahibi ve satış sorumlusunu suçlu bularak, 10'ar ay hapis ve 19 bin 580'er lira adli para cezası verdi. Müştekinin zararının karşılayan sanıkların, cezaları için hükmün açıklanması ertelendi. Sanıkların ayrıca 5 yıl süreyle denetime tâbi tutulması kararlaştırıldı.

Öte yandan Isparta'da da otomobilini, kilometresini düşürerek satan bir kişiye 5 bin lira tazminat cezası verilmişti.