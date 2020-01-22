İkinci el alışveriş sitesinde mentollü sigara satışı

Mentollü sigaranın yasaklanmasını fırsat bilenler, daha önce stokladıkları sigaraları internet üzerinden fiyatının çok üzerinde satışa sundular. Yasak öncesi 15 TL olan sigaraların paketi, yasak sonrası 25 TL'ye satılıyor.

Sözcü'nün haberine göre, 5 Ocak 2020 itibarıyla mentollü sigaraların satışı yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağın açıklanmasından önce mentollü sigaraları stoklayıp, yasağın yürürlüğe girmesiyle bu sigaraları internet üzerinden satışa sunduğu anlaşıldı. Yasaktan önce 15 TL olan sigaranın paketine, yasak sonrası 25 TL fiyat biçildi.

İnternetten alkol ve sigara satışı yasak

Hukukçular internetten alkol ve sigara satmanın suç olduğunu, ederinden fazla ürün satışının da Ticaret Kanunu'nca yasaklandığını dile getiriyor. Avukat Cenk Söbe, "İnternetten alkol ve sigara satışı ülkemizce yasaklanmıştır. Ayrıca bir ürünü ederinin üstüne bir ücrete satmak haksız rekabete yol açmaktadır" açıklamasında bulundu.

Hapis ve para cezası var

2009 yılında çıkan kanunla internet üzerinden içki ve sigara satışına üç yıla kadar hapis cezası getirilmişti. Cezadan önce açılan bir dijital platform evlere içki satışı gerçekleştiriyordu. Hapis cezasından önce internetten içki ve sigara satışına 20 bin ila 100 bin TL arasında para cezası kesiliyordu.

2009 yılında çıkan kanunla birlikte internetten içki satışına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 binden 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesine karar verildi.