İkinci el 5 cepten birinde gizli bilgi var

Unutulan, çöpe atılan, çalınan, kaybolan ya da başkasına devrettiğiniz telefonlar güvenlik riskleri yüzünden tehdit oluşturuyor British Telecom ve üniversitelerin yaptığı araştırmada ikinci el 5 cep telefonundan birinde gizli bilgilerin olduğu ortaya çıkıyor..



Son teknoloji cep telefonları gizli bilgileri güvenle saklama sorununu daha da arttırıyor. İkinci el 5 telefondan biri gizli bilgi taşıyor. British Telecom, Galler Glamorgan Üniversitesi ve Avustralya Edith Cowan Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmaya gore ikinci el iletişim cihazlarının önemli bir oranı gizli şirket bilgisi ve kişisel bilgi taşıyor.



Akıllı telefon olarak bilinen yetenekli telefonların gizli bilgi konusunda sabıkaları da kabarık. 160'ın üzerinde kullanılmış cihazın incelenmesi sonucunda, bu cihazlarda, satış detayları, finansal şirket verileri, banka hesap detayları, duyarlı iş planları, yönetim kurulu toplantılarının detayları ve kişisel tıbbi detayları içeren birçok bilginin mevcut olduğu görüldü.

En çok gizli bilgi içeren cihazların kullanılmayan Blackberry olduğu görülüyor. Bu cihazlarda şifreleme gibi birçok güvenlik özelliğinin bulunmasına rağmen çoğu dosyanın korunmamış olduğu sonucuna varıldı.



Akıllı telefon riskli



İncelenen telefonların yüzde 43'ününün, kurumlara ve şirketlere zarar verecek kişisel, kurumsal ve özel bilgi içerdiği görüldü.

Giderek mobil hale gelen işgücünü desteklemek için bu tür cihazların daha çok satın alınması ve kullanılmasının bu duruma neden olduğu düşünülüyor.İkinci el cep telefonlarının yüzde 23'ü ise, telefonun ait olduğu bir önceki kişiyi ve şirketi bulmak için yeterli kişisel bilgiyi içeriyor.

Piyasada akıllı telefon adı altında satılan yetenekli telefonlarda gizli bilgileri kaptırma riski artıyor. Uzmanlar bu tür telefonlar kullanılmadan önce çalışanların güvenlikle ilgili uyarılıp eğitilmesi gerektiğini vurguluyor.