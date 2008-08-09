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Kültür-Sanat

“İkinci Efes”te şölen!

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti adını bir festivalle duyurmaya çalışıyor

09 Ağustos 2008 03:00

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından kültür şöleni düzenlendi.
DPÜ tarafından organize edilen kültür şöleni, Aizanoi Antik Kenti Zeus tapınağı önünde gerçekleştirildi.Şölene Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Önce, Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Çavdarhisar Belediye Başkanı İsmail Tanrıverdi ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya Valisi Şükrü Kocatepe, şölende yaptığı konuşmada, Aizanoi Antik Kenti'nin büyüleyici güzelliğiyle adeta insanın başını döndürdüğünü, antik kenti tanıtma çalışmalarına bizzat katıldığını söyledi.Aizanoi Antik Kenti'nin değerli bir kültür hazinesi olduğunu belirten Kocatepe, şunları kaydetti:
"Buranın tanıtımı konusunda üniversitenin yaptığı bu ilk atılımın, ilk ateşleyici faaliyet olmasını temenni ediyorum. Kültürel varlığın daha toprak altında kalan kısımlarının da gün yüzüne çıkarılmasında üniversitenin çok önemli katılımları olacaktır. DPÜ Rektörü ve çalışma arkadaşlarına bugüne kadar yaptıkları kültürel çalışmaları için teşekkür ediyorum."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Güner Önce de Aizanoi Antik Kenti'nin Türkiye'nin en değerli hazinelerinden biri olduğunu, ancak tanıtımının yeterince yapılamadığını belirtti.
Şölende, DPÜ Tiyatro Kulübü'nün hazırladığı "Aşk grevi" oyunu ve 35 kişilik dans grubunun hazırladığı "Mitolojik Dans" gösterisi beğeni topladı.

Aizanoi Antik Kenti

Avrupalı gezginlerce 1824 yılında keşfedildiği bilinen, sanat çevrelerinin "İkinci Efes" olarak adlandırdığı, Türkiye'nin en iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarının yer aldığı Roma kenti olan "Aizanoi"de 1970 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmalarında, tapınak, tiyatro, stadyum, 2 hamam, sütunlu cadde, 5 köprü, nekropoller, bir bent ve su yolları gün ışığına çıkarılmıştı.Dünyanın ilk borsa binasının da 1995 yılında yapılan kazılarda ortaya
çıkarıldığı Aizanoi Antik Kenti'ndeki Zeus Tapınağı'nın çevresinde, MÖ 3000'li yıllara ait yerleşim tabakaları bulunmuştu.

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